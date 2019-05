Czwarte urodziny księżniczki Charlotte. Pałac Kensington opublikował zdjęcia

Czołowy opozycjonista wenezuelski Leopoldo Lopez, który został wypuszczony we wtorek na wolność, schronił się w rezydencji ambasadora Hiszpanii w Caracas. Przez kilka godzin wspierał on na ulicach manifestantów protestujących przeciw reżimowi Nicolasa Maduro. Jego żona Lilian Tintori poinformowała, że w nocy doszło do włamania w ich domu w Caracas. Oskarżyła o to wenezuelskie służby specjalne. zobacz więcej »