Gang sokoła. Te małe niedługo będą rządzić w lasach

Trzy młode samce i samica sokoła wędrownego wykluły się w sztucznym gnieździe w lasach milickich na Dolnym Śląsku. To część programu reintrodukcji tego gatunku w całej Polsce.

- Sokół wędrowny to jeden z najrzadszych gatunków ptaków w Polsce. Populacja europejska tego drapieżnika całkowicie wyginęła w latach 60. - mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jak podano, Fundusz od lat wspiera akcje ich reintrodukcji. Sokoły są umieszczane w sztucznych gniazdach i dokarmiane, a później wypuszczone na wolność. Łączna wartość udzielonych dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła ponad 165 tys. zł.

Ktoś zniszczył lęg bielika. Wspiął się po drzewie, ukradł jaja Przyrodnicy nie... czytaj dalej » Od początku akcji prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" wypuszczono Na Dolnym Śląsku 167 sztuk tych ptaków. W 2016 i 2017 r. akcja przyniosła pierwsze sukcesy: wylęgło się wówczas siedem sokołów.

Teraz kolejny sukces. W sztucznym gnieździe w milickich lasach wykluły się cztery młode.

Rodzice drapieżników zostali sprowadzeni z hodowli m.in. w Słowacji, Czechach, Polsce i Niemczech. Młode ptaki z tegorocznego lęgu zostały zaobrączkowane.

Wkrótce pierwsze loty

Jeszcze na początku XX wieku sokół wędrowny występował w całym kraju. Do zagłady sokołów przyczyniło się m.in. zatrucie środowiska szkodliwą chemią. Pescytyd DDT po dostaniu się do organizmów ptaków nie był z nich wydalany i kumulował się w ich tkankach. Zaburzał gospodarkę wapnem, co skutkowało tym, że składne jaja miały zbyt cienkie skorupki, które pękały pod ciężarem wysiadującej je samicy.

W 2016 r. przyrodnicy stwierdzili w Polsce sześć zasiedlonych gniazd na drzewach, w tym jedno na Dolnym Śląsku. Akcja reintrodukcji jest prowadzona na terenie całego kraju. - Sokoły z tegorocznego lęgu za około dwa tygodnie rozpoczną pierwsze loty pod czujnym okiem rodziców - mówi Sławomir Sielcki, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół".

Ptaki wykluły się w lasach w okolicy Milicza:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl