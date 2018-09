Cztery ciężarówki, blisko 100 ton śmieci. Zatrzymani na gorącym uczynku

Odpady miały trafić do Chorzowa

Video: KMP Wrocław

12.07 | Ten transport miał jechać z Wysp prosto do Chorzowa. Z niewiadomych przyczyn, naczepy wypełnione odpadami znalazły się we Wrocławiu. Tu zostały skontrolowane i zabezpieczone do czasu wyjaśnienia dlaczego tiry przywiozły je na teren jednej z firm.

