Sędzia z Człuchowa skazała Tomasza G. na więzienie, a ten wysłał jej list. Napisał w nim, że sędzię zgwałci, zabije, a jej "dzieci sprzeda do burdelu". Sąd Rejonowy w Tucholi skazał go za to na 10 miesięcy więzienia. Mężczyzna wyjdzie na wolność za rok.