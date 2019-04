Oddalił się szybko i wyrzuciło go na 30 metrów. Zginął. Miał 20 lat, jechał na mszę

20-latek najprawdopodobniej miał być na mszy inaugurującej sezon motocyklowy. Na wideo z kasku motocyklisty, który jechał za nim, widać, że oddalił się szybko. Potem prawdopodobnie wpadł w koleinę, zarzuciło go do rowu. - I już nie wyjechał - mówi policjantka.

Msza inaugurująca sezon motocyklowy odbyła się na Jasnej Górze w niedzielę o godzinie 12. Uczestnicy zlotu zjeżdżali się od rana. Podwójna ciągła, ostry łuk i zaraz pasy. A motocyklista wyprzedza Kamerka... czytaj dalej »

- 20-latek prawdopodobnie miał tam być. Jechał tą samą drogą, co inni, zginął o 9.20 - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka policji w Częstochowie.

Do wypadku doszło w miejscowości Poczesna na drodze krajowej nr 1, w okolicy stacji benzynowej.

Dowodem w śledztwie jest nagranie z kamerki na kasku motocyklisty, który jechał za 20-latkiem. Policja go nie udostępnia.

- Widać, że 20-latek szybko się oddalił - mówi Chyra-Giereś. Po chwili stracił panowanie nad pojazdem - prawdopodobnie wpadł w koleinę. Zarzuciło go do rowu melioracyjnego, który kończy się betonowym przepustem, wchodząc pod jezdnię.

- I już z niego nie wyjechał - mówi policjantka. - Uderzył w przepust, wyrzuciło go 20-30 metrów na ulicę. Przyjechała karetka, ratownicy podjęli reanimację, ale bezskutecznie.

Sabina Chyra-Giereś zaznacza, że na pielgrzymce było 50 tysięcy motocyklistów i poza 20-latkiem wszyscy dojechali szczęśliwe. Jak co roku modlili się za bezpieczeństwo na drogach i za tych, co zginęli - również za 20-latka, bo złe wieści z Poczesnej już do nich dotarły.

Druga śmierć w drodze na Żywiec

Niestety, tej samej niedzieli, około godziny 15, 34-letni motocyklista zginął na drodze ekspresowej S-52 na jezdni w kierunku Żywca.

Z ustaleń policji wynika, że 34-latek najechał na tył jadącego prawidłowo prawym pasem ruchu samochodu osobowego. Utracił panowanie nad motocyklem i wjechał w bariery energochłonne. Zmarł mimo akcji reanimacyjnej.

Droga w kierunku Żywca była całkowicie zablokowana. Utrudnienia w ruchu trwały około trzech i pół godziny.

Źródło: śląska policja Motocyklista uderzył w bariery na S-52