Przyznaje się do zgwałcenia czterech kobiet. Piątej - jak twierdzi - nie zabił

Ruszył proces oskarżonego o zabójstwo i gwałty

27.08/ Kobieta wsiadła do samochodu Konrada J. i pojechali w głąb lasu. Tam zabrał jej telefon, pobił ją, związał kablem elektrycznym i skuł kajdankami. na koniec wrzucił do bagażnika i zgwałcił. W tym momencie podjechała koleżanka kobiety i spłoszyła mężczyznę. Według śledczych była to jego piąta ofiara. Nie do wszystkich się przyznał. Dzisiaj stanął przed sądem.

