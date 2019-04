Prokurator oskarżony o podżeganie do pobicia. Pobity "miał wylądować na wózku inwalidzkim"

Prokurator miał poprosić znajomego, by znalazł mu ludzi, którzy kogoś pobiją. Celem miał być człowiek, z którym prokurator był w konflikcie. Zapłatą: zmiana kary więzienia. Do wykonania zadania nie doszło.

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Cezaremu F. - prokuratorowi Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

F. został oskarżony o podżeganie do spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego trwałą niezdolnością do pracy w zawodzie. W zamian za tę przysługę miał podjąć się pośrednictwa w załatwieniu spraw dotyczących postępowań karnych osób, które miały dokonać pobicia.

Oskarżonemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Ponadto aktem oskarżenia objęto Tomasza B., który współpracował z prokuratorem.

Zlecenie

W toku postępowania ustalono, że Cezary F. dogadał się ze swoim znajomym Tomaszem B., by tamten znalazł osoby skłonne do pobicia człowieka, z którym prokurator był skonfliktowany. Jak podaje Prokuratora Krajowa, człowiek, który miał być celem ataku, miał po pobiciu "wylądować na wózku inwalidzkim".

W ramach zapłaty prokurator wraz z Tomaszem B. miał podjąć się między innymi pośrednictwa w załatwieniu spraw dotyczących postępowań karnych dwóch zleceniobiorców. Cezary F. miał opracować dla nich pisma procesowe dotyczące udzielenia przerwy w wykonaniu kary oraz zamiany orzeczonej kary pozbawienia wolności.

Do wykonania zlecenia jednak nie doszło, ponieważ policja wcześniej zatrzymała dwóch spośród zleceniobiorców do odbycia kary pozbawienia wolności.

Immunitet

Ogłoszenie zarzutów prokuratorowi Cezaremu F. i skierowanie przeciwko niemu aktu oskarżenia do sądu było możliwe po tym, jak Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym uchwałą z 27 lipca 2018 roku zezwolił na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Uchwała ta została utrzymana w mocy uchwałą Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z 13 grudnia 2018 roku.

Uchwała zezwalała również na tymczasowe aresztowanie prokuratora. W toku postępowania przygotowawczego sąd zastosował wobec Cezarego F. tymczasowe aresztowanie z zastrzeżeniem jego uchylenia z chwilą złożenia poręczenia majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych, na dozór policji.

Ponadto w toku śledztwa dokonano zabezpieczenia grożącej Cezaremu F. nawiązki w wysokości 100 tysięcy złotych poprzez ustanowienie hipotek przymusowych na jego nieruchomościach.