Apel policji do uczestników wypadku. Jeden z poszkodowanych ma wirus HIV

Częstochowska policja apeluje, by do szpitali zgłaszali się pasażerowie autobusu, którzy odnieśli obrażenia w wyniku gwałtownego hamowania. Apel dotyczy też osób, które miały kontakt z krwią poszkodowanych. Jeden ze skaleczonych uczestników wypadku oświadczył, że jest nosicielem wirusa HIV.

Dziesięciolatek trafił do szpitala, bo kierowca zignorował znak Skrzyżowanie jest... czytaj dalej » W piątek rano autobusowi częstochowskiej linii nr 11, jadącemu od Alei Najświętszej Maryi Panny w kierunku Mirowa, zajechał drogę rowerzysta. To zmusiło kierowcę do gwałtownego hamowania.

"Jedna z osób oświadczyła, że jest nosicielem HIV"

"Rozbita została szyba wewnątrz pojazdu, a kilku pasażerów doznało skaleczenia. W trakcie wykonywania czynności na miejscu zdarzenia jedna z osób, która skaleczyła się w autobusie, oświadczyła, że jest nosicielem wirusa HIV" - poinformowała częstochowska policja.



W związku z tym funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników zdarzenia, którzy doznali obrażeń ciała lub skaleczeń albo którzy mieli kontakt z krwią, o zgłoszenie się do najbliższego szpitala.