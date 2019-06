"Piłem, ale wczoraj. Nie chciałem przejechać policjanta, ani zepchnąć z drogi policyjnego motocykla"

49-letni Mariusz K. usłyszał zarzuty czynnej napaści na policjantów. Z ustaleń śledczych wynika, że próbował przejechać policjanta, który go zatrzymywał, a także zepchnąć z drogi funkcjonariusza, który ścigał go na motocyklu. Mężczyzna miał promil alkoholu we krwi. Wyjaśniał, że pił, ale dzień wcześniej, dlatego wsiadł za kierownicę. I nie zamierzał nikogo przejechać, tylko uciec. Jest wniosek o areszt.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wystąpiła do sądu o areszt dla 49-letniego Mariusza K. Jak mówi jej rzecznik Tomasz Ozimek, podstawą wniosku jest zagrożenie wysoką karą. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Wczoraj wieczorem usłyszał aż trzy zarzuty. Policyjny pościg zakończył się strzałami. Kierowca był pijany 50-letni... czytaj dalej »

- Najpoważniejszy dotyczy czynnej napaści na funkcjonariuszy policji za pomocą samochodu - mówi Ozimek.

49-latek jest podejrzany także o niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało, że miał promil alkoholu w organizmie.

- Wyjaśniał, że pił alkohol poprzedniego dnia i wydawało mu się, że jest trzeźwy, dlatego wsiadł za kierownicę. Czul się dobrze - relacjonuje Ozimek.

Dlaczego zatem rzucił się do ucieczki, gdy policja zatrzymywała go do kontroli?

Ozimek: - Mówił, że spanikował, że jednak badanie może wykazać obecność alkoholu. Nie chciał stracić prawo jazdy. Dodał też, że jego celem nie było przejechanie policjanta czy spychanie policyjnych motocykli z drogi. Chciał tylko uciec.

Strzał w opony

W niedzielę około 9 rano w miejscowości Biskupice pod Częstochową policjanci, pełniący służbę na motocyklach próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę dacii.

Ten jednak pojechał dalej w kierunku Olsztyna.

- Nie zatrzymał się do kontroli i kontynuował ucieczkę. Po drodze łamał wszelkie możliwe przepisy ruchu drogowego, stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu - mówiła Marta Kaczyńska, rzeczniczka częstochowskiej policji.

Jak relacjonują policjanci i co potwierdza prokuratura, kierowca dacii ignorował policyjne sygnały świetle i dźwiękowe.

Policjanci ruszyli w pościg na motocyklach. Ale według ustaleń śledczych mężczyzna próbował przejechać jednego z funkcjonariuszy i zepchnąć policyjny motocykl z drogi. Wtedy padły strzały z broni policyjnej.

Przestrzelił opony w dacii, dzięki czemu udało się zatrzymać kierowcę na drodze krajowej 46 w miejscowości Odrzykoń.