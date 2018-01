"Narodowcy są marginesem życia politycznego w Polsce"





Z Francji każdego roku ucieka kilkanaście tysięcy Żydów francuskich - powiedział Czesław Bielecki, działacz opozycji w PRL w "Jeden na jeden" na tvn24.pl. Jego zdaniem Żydzi czują się w Polsce bezpiecznie, a środowiska narodowe stanowią "ułamek procenta elektoratu, który robi zadymę".

Sejm w piątek uchwalił nowelizację ustawę o IPN - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, zgodnie z którą każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.

Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni". Przeciw ustawie zaprotestowały między innymi władze Izraela a także organizacje żydowskie.

"Żydzi czują się w Polsce dobrze"

Bielecki: polscy politycy chwilami mówią za dużo, parę kroków za dużo wykonał Netanjahu Żydzi i Polacy to... czytaj dalej » Na skutek nowelizacji ustawy o IPN, w izraelskiej prasie zaczęto rozpisywać się na temat Żydów, którzy zginęli z ręki Polaka (lub przez jego donos). Zdaniem Bieleckiego problem antysemityzmu nie jest jednak w Polsce duży.



- Izrael jest nierzetelny. To z Francji każdego roku ucieka kilka, kilkanaście tysięcy Żydów francuskich - skomentował. Jego zdaniem do Polski Żydzi przyjeżdżają zamiast z niej wyjeżdżać, a wielu Izraelczyków robi tu interesy i czuje się bezpiecznie. Bielecki wskazał także na dużą liczbę małżeństw mieszanych (polsko-żydowskich).

"Ułamek procenta elektoratu robi zadymę"

Czesław Bielecki uważa natomiast, że w Polsce jest za problem z nacjonalizmem. "Ułamek procenta elektoratu robi zadymę", a politycy obozu rządzącego nie potrafią sobie z tym poradzić, mimo że "chcieli, żeby to było takie święto jak pielgrzymki papieskie do Polski".

Bielecki wykazał różnicę między patriotyzmem a nacjonalizmem: według niego patriotyzm jest "dla kraju i innych ludzi", a nacjonalizm jest "przeciw czemuś". - Oni mówią, że są awangardą narodu, a nie są. Są marginesem polskiego życia społecznego - ocenił środowiska narodowe.





"Każdy z nas ponosi osobistą odpowiedzialność"

Odniósł się także do słów Adama Michnika, który komentując zapisy ustawy o IPN powiedział, że przywołują mu w pamięci wydarzenia z marca '68 - Adam Michnik dawno stracił swoja muzykalność w polskiej polityce - skwitował Bielecki.

- Jako obywatel miałem poczucie ogromnego wstydu. - Wyjaśnił jednak, że "wszyscy ci czyści rasowo polscy studenci" którzy się wówczas buntowali, "to było społeczeństwo polskie". - Zdaniem Bieleckiego ich działania były bardziej adekwatne do woli narodu, aniżeli działania ówczesnej komunistycznej władzy.

- Każdy z nas ponosi osobistą odpowiedzialność za to co robi, przeciwko czemu się buntuje, na kogo głosuje. Nie ma zbiorowej odpowiedzialności - powiedział Bielecki.