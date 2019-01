"Czekam w TVN". Zobacz spot

Wzywamy marszałka Sejmu i większość parlamentarną, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu przegłosować wniosek o powołanie komisji śledczej do sprawy KNF - zaapelowali w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie posłowie klubu PO-KO. - Wszystko wskazuje na to, że na szczytach finansowych władz państwa polskiego mamy do czynienia z pajęczyną korupcyjną - argumentował Robert Kropiwnicki. czytaj dalej »