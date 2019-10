Rodzina, przyjaciele, politycy. W Pradze pożegnano Karela Gotta

Video: Reuters

Czesi pożegnali Karela Gotta

11.10 | Miłośnicy talentu Karela Gotta mogli pożegnać go w piątek w Pałacu Żofin w Pradze. Od godziny 8 do 23:45 przed trumną przeszło do 50 tysięcy fanów "Złotego Słowika". Czeski piosenkarz zmarł 1 października.

»