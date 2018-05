Czeski tygodnik: Skripal odwiedził w tajemnicy Pragę. Służby "miały z niego pożytek"

May: reakcja Rosji demonstruje absolutną pogardę dla tej sytuacji

Video: tvn24bis

May: reakcja Rosji demonstruje absolutną pogardę dla tej...

14.03 | - Było wysoce prawdopodobne, że za ten potworny i okrutny akt odpowiada Rosja - stwierdziła w przemówieniu wygłoszonym w Izbie Gmin Theresa May, odnosząc się do ataku na byłego rosyjskiego szpiega. - Były tylko dwa dopuszczalne wyjaśnienia: albo był to akt bezpośredni ze strony Rosji przeciwko naszemu krajowi, albo rząd Rosji utracił kontrolę nad środkiem paraliżującym, który trafił następnie w ręce osób trzecich - przyznała brytyjska premier.

»