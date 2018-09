Czarzasty: nie mam ochoty być przywitany uśmiechem, a potem rozsmarowany na kanapce





Reprezentuję partię, która właśnie dzisiaj kończy rejestrację 22 tysięcy ludzi w wyborach samorządowych. Nie muszę sprzedawać swoich ideałów za funkcje - powiedział Włodzimierz Czarzasty. Przewodniczący SLD w "Rozmowie Piaseckiego" mówił o szansach na ewentualne zjednoczenie się z Koalicją Obywatelską przeciwko PiS w 2019 roku.

Włodzimierz Czarzasty ocenił w "Rozmowie Piaseckiego", że Grzegorz Schetyna "bardziej walczy o liderostwo na opozycji, niż walczy z PiS".

- Liderostwo to jest również odpowiedzialność. Jeżeli pan myśli, że są konsultacje w opozycji na temat jakiegokolwiek tematu merytorycznego, dotyczącego państwa, spraw polityki zagranicznej, to nie ma tego. Moim zdaniem, powinien to inicjować lider największej partii - kontynuował.

Jak dodał, PO - według badań sondażowych - może liczyć w wyborach samorządowych na 20-22 procent poparcia. - Rządząc piętnastoma sejmikami i mając stu sześćdziesięciu posłów, to wie pan, że to jest klęska - ocenił.

"Nie muszę sprzedawać swoich ideałów za funkcje"

Włodzimierz Czarzasty zaprzeczył jednocześnie, by kierowana przez niego formacja była gotowa do formowania lokalnych koalicji z PiS. - Linia partii jest jednoznaczna: nie będziemy współpracowali i nie współpracujemy z PiS - podkreślił. Oświadczył przy tym, że dwa tygodnie temu zaproponował opozycji trzypunktowy pakt, którego jedną z zasad było niewchodzenie w koalicję z PiS. - Wie pan, że liderzy nie chcą tego podpisywać? - mówił.

Lider SLD pytany, czy chciałby zawrzeć przymierze z Koalicją Obywatelską, odparł: - Na równoprawnych zasadach oczywiście możemy rozmawiać. Następnie przytoczył jednak słowa piosenki: "Dzień dobry, kocham Cię, już posmarowałem Tobą chleb". - Ja nie mam ochoty, jak Nowoczesna czy Barbara Nowacka, być przywitany uśmiechem, posłuchać, że jestem kochany, a potem rozsmarowany na kanapce - stwierdził. Liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka na początku września podpisała porozumienie wyborcze z Koalicją Obywatelską PO i Nowoczesnej.

- Ja reprezentuję partię, która właśnie dzisiaj kończy rejestrację 22 tysięcy ludzi (w wyborach samorządowych - red.). Poza SLD-Lewicą Razem są to w stanie zrobić Platforma Obywatelska, PiS i PSL. W związku z tym ja nie muszę błagać o jedną "jedynkę" i sprzedawać swoich ideałów za funkcje - zaznaczył Czarzasty.