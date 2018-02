Foto: tvn24 Video: Czarno na białym TVN24

Z ziemi polskiej

13.02 | Nie mówią, że obozy zagłady były polskie, ale mają z Polską traumatyczne wspomnienia i o tym chcą mówić bez obaw. Polscy Żydzi, którzy po wojnie wyjechali do Izraela tłumaczą dlaczego ustawa o IPN jest dla nich niezrozumiała i nie do przyjęcia. A tłumacząc to opowiadają - niektórzy po raz pierwszy - swoje wstrząsające rodzinne historie, co dokumentują - drastyczne też niekiedy zdjęcia. Rozmowy z tymi, którzy przeżyli zagładę - jedna z bohaterek ocalała, choć mając 10 lat stała już w komorze gazowej w Auschwitz - w komorze na Majdanku wcześniej straciła matkę. Wszyscy podkreślają, że Holokaust był niemiecki, ale mówią też o tym - dlaczego mają żal do Polski i Polaków.

»