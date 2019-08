System Pegasus. Czym jest i czy kupiło go CBA?





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Czym jest system Pegasus?

Czy Centralne Biuro Antykorupcyjne zakupiło system Pegasus stworzony po to, by zapobiegać między innymi zamachom terrorystycznym? A jeśli tak, to w jakim celu? Więcej w "Czarno na białym" w TVN24 o godzinie 20.30.

Po przerwie wakacyjnej na antenę TVN24 wraca magazyn "Czarno na białym". Na programy premierowe reporterzy magazynu "Czarno na białym" zapraszają do TVN24 od poniedziałku do piątku o 20.30.

W sobotę od godziny 21.30 będzie okazja oglądać powtórki najciekawszych materiałów.

System Pegasus

Tematem środowego wydania "Czarno na białym" będzie system Pegasus, który umożliwia podsłuchiwanie rozmów, śledzenie wiadomości SMS, wiadomości mailowych, wiadomości z komunikatorów internetowych, przeglądanie zdjęć i filmów znajdujących się w telefonie. Nazywany jest najniebezpieczniejszym narzędziem do inwigilacji. System ten stworzono po to, by zapobiegać zamachom terrorystycznym, porwaniom, handlowi ludźmi czy przemytowi narkotyków.

Czy taki system zakupiło Centralne Biuro Antykorupcyjne? Jeśli tak, to w jakim celu, skoro jest to służba, która zajmuje się walką z korupcją, a nie terroryzmem?

Leszek Dawidowicz, reporter magazynu "Czarno na białym" TVN24, od kilku tygodni pracował nad tym, by odpowiedzieć na te pytania.

Wiele wskazuje na to, że Pegasus działa w Polsce. Potwierdzają to "Czarno na białym" informatycy z kanadyjskiej organizacji Citizen Lab, którzy śledzą aktywność tego systemu na świecie.

Dodatkowo podejrzenia budzi faktura, wystawiona na Centralne Biuro Antykorupcyjne i zakwestionowana przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wątpliwości budzi kwota 25 000 000 zł przekazana z Funduszu Sprawiedliwości.

Więcej w reportażu Leszka Dawidowicza, w "Czarno na białym" o godzinie 20.30.