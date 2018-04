Na własne życzenie

To nie pierwsza wpadka Baracka Obamy, gdy wypowiada się o obozach zagłady. Już raz prezydent zignorował fakty, mówiąc o Auschwitz. Określenie " polskie obozy zagłady", czyli pomieszanie pojęcia geograficznego z faktyczną odpowiedzialnością za Holokaust, to temat wciąż powracający. Rocznie MSZ kilkadziesiąt razy interweniuje po takich publikacjach w różnych mediach na świecie.

Słowa Obamy można uznać za przejęzyczenie czy pewien skrót myślowy, ale jednak taka ignorancja dla faktów w ustach pierwszego polityka na świecie - musiała spotkać się z ostrą reakcją. Ruszyła więc lawina oburzenia i krytyki, ale pojawiła się też pragmatyczna refleksja, by skandaliczną wpadkę Obamy wykorzystać do nagłośnienia problemu i wyjaśnienia raz na zawsze różnicy między geografią a historią.

30.05 | Niekwestionowany lider rankingu zaufania. Ufa mu blisko 70 proc. Polaków - to zdecydowanie więcej niż na niego głosowało w wyborach. Co ciekawe, Bronisław Komorowski cieszy się zaufaniem co drugiego wyborcy PiS. Jeszcze ciekawsze wydaje się to, patrząc na spadające notowania jego macierzystej Platformy. Czy to znaczy, że prezydent wybił się na niezależność od swojej partii?

15.02.| Polityka historyczna PiS zmienia polityczną geografię. Bo do niedawna na mapie świata trudno było znaleźć kraj, z którym mielibyśmy napięte relacje. A teraz - po ustawie o IPN - zaczynamy takie mieć nie tylko z Izraelem, ale też ze Stanami Zjednoczonym, czyli najważniejszym sojusznikiem Polski. To wydłuża i tak już długą listę państw, z którymi rząd PiS nie potrafi się porozumieć - nie tylko w sprawie historii. Czy wstając z kolan (jak mówią rządzący) - uderzamy już w sufit zamkniętej twierdzy?

15.02.| Polska Fundacja Narodowa chwali się, że jej kampania prostująca kłamstwo o "polskich obozach zagłady", dotarła do 180 milionów ludzi na świecie. Jaka kampania i skąd ta liczba? Nie wiadomo. Wiadomo, że fundacja, która ma dbać o wizerunek Polski zagranicą, zareagowała dopiero dwa tygodnie po uchwaleniu ustawy o IPN. A przecież o zaskoczeniu nie może być mowy, skoro wiceprezes fundacji od początku był zaangażowany w powstanie tej ustawy, co pokazuje Dariusz Kubik.

15.02.| Pomocny w tej kwestii nie jest raczej premier Morawiecki, który kilka dni temu na spotkaniu z zagranicznymi dziennikarzami - skrytykował polskich historyków. Zarzucił im, że zawiedli, bo w wolnej Polski za mało zrobili, żeby wyjaśnić polsko - żydowską historię. To nieprawda - odpowiadają badacze i zaczynają akcję uświadamiania premiera - co ciekawe z wykształcenia też historyka - uświadamiania - jak dużo przez ostatnie ćwierć wieku w tej kwestii zrobiono.

16.02 | Ostatnio przywiązanie do przywileju pozwalającego unikać odpowiedzialności karnej widać było przy okazji sprawy senatora Koguta. Senator immunitetu się zrzekł, ale i tak zgodę na jego zatrzymanie musiał wyrazić Senat. Koledzy z PiS-u i opozycji obronili go przed aresztowaniem. Mimo że - jak głosi oficjalna wersja - nie spodobało się to prezesowi Kaczyńskiemu i mimo że zarzuty prokuratury brzmią poważnie.

21.02 | Dehumanizacja i propaganda, której - mimo całej wojennej okropności - nie ulegli państwo Żabińscy - Antonina i Jan - dyrektor warszawskiego ZOO i jego żona uratowali w czasie okupacji 300 Żydów, ale nie tylko. Dali im azyl w swoim domu i w budynkach ogrodu zoologicznego - gdy zbliżali się Niemcy, Żabińska siadała do fortepianu i grała, co dla ukrywających się było sygnałem. Żabiński twierdził, że pomagał ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości, choć w istocie przecież był to heroizm - i to nie zwykły, o czym Artur Warcholiński rozmawiał z córką państwa Żabińskich i jednym z ocalonych.

26.02 | Ministrowie z wysokimi nagrodami, nawet jeśli zamiast sukcesu była porażka. Bo trudno inaczej nazwać wycinkę w Puszczy Białowieskiej i proces, jaki Polska ma za to przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, oraz wyrok najprawdopodobniej uznający, że doszło do złamania unijnego prawa - tak wynika z oświadczenia, jakie kilka dni temu złożył rzecznik generalny Trybunału. Zresztą dymisja odpowiedzialnego za wycinkę ministra Jana Szyszki tylko to potwierdza, ale - mimo że stanowisko stracił - dostał i tak nagrodę. I to jedną z najwyższych w rządzie.

26.02 | Dobra zmiana PIS, a teraz jej złote dziecko. 42-letni Daniel "wszystko mogę" Obajtek - jak tytułuje go sam prezes PiS Jarosław Kaczyński. To historia wyjątkowo zawrotnej kariery - w nieco ponad dwa lata od wójta Pcimia, przez szefa wielkiej agencji rolniczej, do prezesa najpierw giganta energetycznego, a teraz naftowego. Kariera, której nie szkodzą liczne procesy, ani te wytoczone przez zwolnionych pracowników, ani te ze strony inwestorów, z którymi zerwano umowy. Te wszystkie sprawy dotyczące rządów Obajtka w kolejnych firmach mogą kosztować państwo grube miliony złotych. Dlaczego PiS tak bardzo go sobie ceni?

27.02 | Jak to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia - symbolicznie pokazuje głośna przed laty sprawa wicepremier Bieńkowskiej z PO. Gdy na uwiecznionym na słynnych taśmach nagraniu mówiła, że tylko złodziej albo idiota przyjdzie do pracy w rządzie za 6 tysięcy złotych - wtedy politycy PiS grzmieli o arogancji władzy i jej oderwaniu się od rzeczywistości. Dziś, gdy sami rządzą przyznają, że za takie pieniądze nie da się znaleźć fachowców. Ile powinni zarabiać ludzie na takich stanowiskach, żeby chcieli zajmować je specjaliści? O tym Arkadiusz Wierzuk rozmawiał m.in. z byłym wiceministrem zdrowia, który pracował dla kilku rządów, aż w końcu rok temu powiedział dość i państwową posadę zamienił na prywatną.

27.02 | Ta sama władza, która ogranicza dostęp do informacji publicznej, chce upubliczniać za to więcej informacji o majątku obywateli. I od tego kontrowersyjnego projektu, ustawy o jawności życia publicznego, zaczniemy. Dotyczy ona ponad miliona Polaków, którzy będą musieli składać oświadczenia majątkowe. Już nie tylko posłowie czy samorządowcy, ale też policjanci, strażacy, dyrektorzy szkół, bibliotek, przychodni oraz wszyscy pracownicy administracji publicznej z sekretarkami i sprzątaczkami włącznie. Zdaniem autorów ustawy chodzi o większą przejrzystość państwa. Zdaniem krytyków o większą kontrolę państwa nad obywatelami. Materiał Rafała Stangreciaka.

27.02 | Władza, która chce upubliczniać więcej informacji o majątku obywateli, sama ogranicza dostęp do informacji publicznej, czego najnowszy przykład mamy przy wyborze Krajowej Rady Sądownictwa. Najpierw długo nie ujawniano kim są kandydaci, a teraz nie można się dowiedzieć kto ich zgłosił. Zamiast obiecywanej przez PiS pełnej jawności jest pełno tajemnic i oczywiste w tej sytuacji pytanie - kto i co ma tu do ukrycia? O tym Artur Warcholiński.

28.02 | Jan Piotrowski o tym, kto zdecydował, żeby dawnego opozycjonistę, który nie stawiał się na wezwanie do prokuratury doprowadzić do niej tak, jak doprowadza się bandytów. Dwa tygodnie po zdarzeniu policja i prokuratura mają duży kłopot z odpowiedzią na to - wydaje się - proste pytanie.

28.02 | Po tym, jak prezes Przyłębska ostatecznie uznała prawo do specjalnej ochrony dla cyklicznych zgromadzeń, teraz za udział w kontrdemonstracji do takiego zgromadzenia, czyli smoleńskiej miesięcznicy ścigany jest Władysław Frasyniuk. Według policji, kontrdemonstracja była nielegalna. Według adwokata Frasyniuka, nielegalne były działania policji. Co dokładnie wydarzyło się 10 czerwca ubiegłego roku na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie? O tym Dariusz Kubik.

02.03 | Żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, których historia wzbudza kontrowersje, noszą na sztandarach ci, którzy oddają hołd Żołnierzom Wyklętym podczas publicznych marszów. Nieśli także w Warszawie, gdzie marsz narodowców próbowali blokować między innymi działacze Obywateli RP i Strajku Kobiet. Interweniowała policja - efekt to mandaty i wnioski do sądów o ukaranie osób zakłócających marsz Obozu Narodowo-Radykalnego. Podobny marsz narodowców i protesty odbyły się ostatnio w Hajnówce. I to miejsce jest ważnym symbolem, bo w tym samym czasie gdy narodowcy krzyczą "Bury nasz bohater", mieszkańcy modlą się za zamordowanych przez jego oddział - w tym kobiety i dzieci.

05.03 | Co zostało z lekcji o Jedwabnem? 77 lat temu Polacy spalili tam żywcem co najmniej 340 Żydów. 17 lat temu w miejscu tej masakry doszło do symbolicznego pojednania polsko-żydowskiego.

05.03 | Uczniowie mówili, że słyszeli o getcie w swoim mieście, ale nie wiedzieli, co to było. Słyszeli też o zagładzie, ale nie mieli pojęcia, że Żydzi, którzy ginęli, też byli Polakami. Tak opowiadali uczniowie jednego z gimnazjum w Kutnie i liceum w Warszawie, którzy dziś wiedzą już jednak więcej, bo ich szkoły przystąpiły do specjalnego programu edukacyjnego. Prawdopodobnie dlatego zgodziły się na rozmowę, bo - co ciekawe - inne szkoły odmawiały.

19.02 | Jeżeli istnieje piekło, to właśnie tam ono było. Reportaż Macieja Starczewskiego to historia trzech więźniów obozu zagłady w Treblince, jednego z dwóch największych w Europie. Zagazowano w nim w ciągu zaledwie roku ponad 800 tysięcy ludzi, głównie Żydów, przywożonych z gett w okupowanej Polsce. Bohaterowie reportażu przeżyli, bo uciekli z obozu w czasie buntu więźniów w sierpniu 1943 roku. To było jedno z dwóch udanych powstań w obozach śmierci. Przeżyli i 15 lat temu dali swoje ostatnie świadectwo.

06.03 | Dwaj warszawscy nauczyciele, którzy w czasie politycznego sporu wokół ustawy o IPN napisali do uczniów list, a w nim o tym, jak rozumieć słowo "naród". List dotarł nie tylko do polskiej szkoły, ale też do francuskiej prasy i zrobiła się polityczna awantura, a nauczyciele usłyszeli, że ich miejsce jest w więzieniu.

06.03 | Miała być pokora i umiar, znów jest arogancja władzy - tak na nagrody i premie dla najwyższych urzędników państwowych zareagowali ci szeregowi z Bydgoszczy. - Czara goryczy się przelała - mówią pracownicy tamtejszej administracji z oświatą i policją włącznie i zakładają komitet protestacyjny, który domaga się od rządu podwyżek. A po wypowiedzi wicepremiera Jarosława Gowina o tym, jak trudno mu było kiedyś za ministerialną pensję wyżyć do pierwszego, urzędnicy pokazują swoje zarobki i opowiadają, jak radzą sobie do pierwszego.

06.03 | Bydgoscy urzędnicy domagają się od rządu podwyżek. Na więcej pieniędzy liczy też ojciec Tadeusz Rydzyk. Ostatnio wystarczyło, że publicznie poskarżył się na PiS i następnego dnia przyznano mu kolejny zastrzyk gotówki. Tym razem to 8,5 miliona pożyczki z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem. W sumie przez ostatnie dwa lata do imperium toruńskiego redemptorysty popłynęło już prawie 100 milionów złotych. Kwota robi wrażenie, ale - o ile wiadomo, kto w rządzie i jakie sumy przekazuje duchownemu - o tyle trudno ustalić, jak fundacje i uczelnia ojca Rydzyka te pieniądze wydają.

06.03 | Jak PiS wykonuje swoje wyborcze obietnice o pokorze i skromności władzy? Te słowa nabierają zupełnie nowego znaczenia, gdy przyjrzeć się temu, jak rozrosła w ostatnich dwóch latach administracja rządowa. Tylu wiceministrów co teraz jeszcze nigdy nie było, a do tego dokonano rekordowej wymiana kadr nie tylko w resortach, urzędach, ale też wielu innych instytucjach.

08.03 | "Obcy w swoim domu" - to tytuł otwartej właśnie z okazji 50. rocznicy Marca'68 wystawy w Muzeum POLIN. Tytuł nie spodobał się ministrowi kultury. Piotr Gliński odmówił dofinansowania ekspozycji, a w dniu jej otwarcia powołał nowe muzeum - Getta Warszawskiego. Te decyzje ministra oraz jego wypowiedź na temat możliwej zmiany w Muzeum Żydów Polskich po wygranych wyborach samorządowych prowadzą do pytania: czy PiS chce przejąć to (uznane za najlepsze w Europie) muzeum, podobnie jak wcześniej przejęło Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku?

12.03.| Najpierw morderstwo, potem wybuch gazu, co najprawdopodobniej zbrodnie miało zatuszować. Coraz więcej wiadomo o tym, co wydarzyło się przed tygodniem w kamienicy na poznańskim Dębcu, gdzie pięć osób zginęło, a 21 zostało rannych. Dotarliśmy do świadka, który cudem przeżył. Stał przed drzwiami mieszkania, w którym doszło do eksplozji. Był tam z żoną. Ona zginęła na miejscu pod gruzami walącego się budynku. Nie mieszkali w tej kamienicy - przyszli, żeby wyprowadzić psy znajomej. Tej, która - jak się okazało - przed wybuchem została brutalnie zamordowana najprawdopodobniej przez swojego męża. On sam w ciężkim stanie trafił do szpitala.

13.03 | Zło trzeba złem nazywać, a dobro dobrem - tak stanowczo broni ustawy degradacyjnej minister Błaszczak. My pytamy, gdzie jest to dobro, a gdzie zło, jeśli twarzą PiSowskiej ustawy odbierającej stopnie komunistycznym generałom jest były oficer PRL-owskiej armii, dziś poseł PiS Michał Jach. Partyjni koledzy bronią go, twierdząc, że major Jach był dobrym żołnierzem. Marcin Gutowski pytał byłego majora co robił 13 grudnia 1981 roku, gdy generał Jaruzelski ogłaszał stan wojenny?

13.03 | Zdyscyplinowany żołnierz PiS na pierwszej linii frontu. Co ciekawe, nie on jeden z komunistyczną przeszłością w partii, która na sztandarach ma antykomunistyczne hasła. Dlatego Piotr Świerczek pyta teraz - do kogo posłowie Prawa i Sprawiedliwości krzyczą wciąż "precz z komuną"? A pytając sięga też do archiwów m.in. tych, gdzie prezes Kaczyński nazywa Edwarda Gierka komunistycznym patriotą.

13.03 | "Precz z komuną" krzyczą posłowie partii, która ma w swoich szeregach ludzi z komunistyczną przeszłością. Gdy na jednych PiS przymyka oko, innych rozlicza z automatu, jak np. generała Hermaszewskiego, który na mocy ustawy tzw. degradacyjnej straci wkrótce swój stopień. Jedyny Polak, który był kosmosie mówi, że to dla niego wiadomość z księżyca, a Igor Sokołowski pyta co na to Ryszard Czarnecki - polityk PiS, a prywatnie zięć Hermaszewskiego?

15. 03 | Wstrzymana ekstradycja Polaka to już coś więcej niż polityczne dyskusje na temat praworządności w Polsce rządzonej przez Prawo i Sprawiedliwość, a tak zwana Biała Księga, którą premier Morawiecki zawiózł ostatnio do Brukseli raczej tych wątpliwości nie rozwieje. Przeciwnie. Po lekturze, wielu prawników w Polsce i zagranicą wystawia jej bardzo surowe recenzje - że białe w księdze są tylko kartki a reszta to sprzeczności, manipulacje i zaklinanie rzeczywistości. Mocne oskarżenia, jak przyznaje w rozmowie z Tomaszem Marcem jeden z profesorów prawa w Londynie. Ale - jak dodaje - nigdy czegoś takiego w Unii nie widział.

15. 03 | To już nie tylko polityczne dyskusje o praworządności w Polsce. Po raz pierwszy sąd innego państwa wstrzymał ekstradycję polskiego obywatela, bo ma wątpliwości czy sądy w Polsce są niezależne. Irlandia chce, by rozstrzygnął to Europejski Trybunał Sprawiedliwości a Cyprian Jopek sprawdza, jakie mogą być tego skutki.

16.03 | Pytania o Żydów, Polaków z nimi relacje i ich miejsce w Polsce. Przed wojną żyło ich nad Wisłą 3,5 miliona. To znaczy, że co dziesiąty obywatel Polski był Żydem. Zaraz po wojnie było ich już zaledwie 200 tysięcy. Dziś - według szacunków - jest ich nawet dziesięciokrotnie mniej. Kim są i co to dziś oznacza być Żydem w Polsce?

19.03 | Najtrudniejsza i najzimniejsza góra świata. lodowe piekło - jak mówią o K2 polscy himalaiści. Przed południem szczęśliwie wrócili do kraju. I choć ostatni ośmiotysięcznik zimą nadal nie został zdobyty, oni zdobyli uznanie wielu, między innymi po spektakularnej akcji ratunkowej na Nanga Parbat. Ale ta wyprawa przejdzie do historii także z innego powodu - jeszcze nigdy tak szczegółowo i na bieżąco nie było relacjonowane życie w górskiej bazie i samo wspinanie. Pierwszy raz himalaiści mieli ciągły dostęp do internetu, mogli śledzić informacje na swój temat i komentować je, co - jak sami przyznają - bardzo zmieniło ich dotychczasowe wyobrażenie o himalaizmie i miało też wpływ na atmosferę wyprawy. Jaka była ta atmosfera i jak wygląda życie człowieka, który próbuje pokonać drugą najwyższą górę świata? Temu wszystkiemu z bliska przez prawie miesiąc przyglądali się dziennikarz "Faktów" TVN Robert Jałocha i operator Maciej Siemaszko.

20.03 | Kto i dlaczego 12 lat temu zamordował Aleksandra Litwinienkę? Były rosyjski agent został otruty w Wielkiej Brytanii herbatą z radioaktywnym polonem. Podobnie, jak w przypadku Siergieja Skripala, ślady prowadzą do Rosji. Brytyjscy śledczy wskazali nawet podejrzanego - pracownika służb specjalnych Kremla, ale ten zamiast przed sąd, trafił do rosyjskiej Dumy. Sam Litwinienko przed śmiercią twierdził, że otruto go na osobiste zlecenie Władimira Putina.

21.03 | Tajemnica śmierci premiera Jaroszewicza na razie nadal jest tajemnicą, choć przed tygodniem minister Ziobro ogłosił wielki przełom w tej sprawie. Przy okazji innego śledztwa zatrzymano ludzi, którzy mieli sami przyznać się zabójstwa byłego premiera. Czy poza ich zeznaniami są na to jakieś dowody? Tego prokuratorzy nie ujawnią, ale ich szef jest pewien, że tym razem "to nie pudło". Ponieważ takie stanowcze zapewnienia Zbigniew Ziobro składał już kiedyś na wyrost w innych sprawach, Arkadiusz Wierzuk pyta, czy rzeczywiście jesteśmy bliżej poznania prawdy.

23.03 | Legalna aborcja, już dziś jest w Polsce prawie niemożliwa. Bez zaostrzania przepisów, do czego wzywa teraz rządzących Kościół, a przeciwko czemu protestowano znów na ulicach w całym kraju. W Warszawie wielotysięczna demonstracja przeszła od Sejmu do siedziby Prawa i Sprawiedliwości. Czarny piątek, czarno na białym, w relacji Cypriana Jopka.

27.03.| Słowa, których akurat nie powinno być, a padły. Arkadiusz Wierzuk pokaże jak wyglądała debata sejmowej komisji praw człowieka nad prawem kobiety do aborcji. "Co ma kobieta tutaj do gadania" - to tylko jedna z wypowiedzi posłów, którzy ostatecznie poparli projekt ustawy "Zatrzymaj aborcję".

27.03.| Pozostawieni praktycznie sami sobie. O ich prawa nikt się nie upomina, gdy toczy się teraz batalia o zaostrzenie prawa do aborcji. Batalia, w którą bardzo zaangażował się teraz Kościół. W ostatnich dniach publicznie zabierał głos w tej sprawie aż kilka razy, na bieżąco odnosząc się do działań lub braku działań polityków rządzącej partii. Nacisk jest mocny, choć - co ciekawe - nie idzie w parze z poparciem wiernych dla zaostrzenia prawa do przerywania ciąży, o czym Jacek Tacik.

27.03.| Niektórym posłom sejmowej komisji praw człowieka możemy dedykować kolejny reportaż "Czarno na białym", bo przy okazji tej walki o prawo do życia, nic nie mówi się o prawach dzieci, które urodzą się niepełnosprawne. W projekcie kontrowersyjnej ustawy nie ma o tym ani słowa. Mówią o tym za to - dużo i poruszająco - bohaterowie reportażu Darii Górki. Rodzice dzieci, które przyszły na świat z bardzo poważnymi wadami wrodzonymi i genetycznymi, nie chodzą, nie mówią, wymagają ciągłej opieki, rehabilitacji i leczenia, co nie tylko dużo kosztuje, ale też diametralnie zmienia życie całej rodziny, ale taką rodziną Państwo już się tak bardzo nie interesuje.

28.03 | Reporterzy "Czarno na białym" sprawdzili historię spółki Srebrna, kontrolowanej przez najbliższych ludzi z otoczenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, z olbrzymim majątkiem przejętym zaraz po upadku PRL. To głównie nieruchomości w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach w centrum Warszawy. O jednej z nich zrobiło się ostatnio głośno, bo spółka Srebrna chce wybudować tam jeden najwyższych wieżowców w stolicy, co zapewne podniesie jeszcze jej wartość. Problem w tym, że do działki są roszczenia spadkobierców, choć kontrowersji wokół tej nieruchomości jest więcej.

29. 03 | Łatwo przyszło, łatwo może pójść - o tym na własnej skórze przekonali się bohaterowie kolejnego reportażu. Ludzie, którzy kiedyś żyli z wygrywania teleturniejów. Jeden z nich startował 65 razy, a około 50 wygrał. Występowali tak często, że w pewnym momencie już im to ograniczono. Motorniczy, rolnik i i nauczyciel opowiadają Rafałowi Stangreciakowi, jak wyglądało ich przygotowanie do programów testujących wiedzę, na co przeznaczyli nagrody i co zostało im z tego do dziś.

29. 03 | Człowiek, który fortunę zdobył nie dzięki wiedzy a szczęściu, jakie dopisało mu w totolotka. Wiedza przydała mu się potem, gdy dostał od losu prawie półtora miliarda starych złotych. Zygmunt Rząp, sołtys z Mazur, z wygraną nigdy się nie afiszował. Ale to, co z nią zrobił, nie jest tajemnicą, bo muzeum, jakie stworzył, można odwiedzać codziennie i za darmo.

29. 03 | Mężczyzna z pasją łowienia ryb, który złowił milion w tym samym teleturnieju osiem lat temu. Był pierwszym zwycięzcą programu, choć - co ciekawe - niektórzy bliscy nawet znajomi dowiedzieli się o tym dopiero po kilku miesiącach. Wygrana zajęła mu niecałe pół godziny. Wtedy było dwanaście pytań do miliona, a teraz Magdalena Gwóźdź stawia dwanaście pytań do milionera. Między innymi o to, jak te pieniądze zmieniły jego i jego życie?

30.03.| Bohater tego reportażu - doktor Paweł Grabowski stworzył hospicjum po tym, jak sam przeżył śmierć. Lekarz wielu specjalności m.in. chirurg. Zrezygnował wtedy z kariery w Warszawie i przeniósł się na Podlasie, gdzie założył pierwsze w Polsce wiejskie hospicjum domowe. Bez kontraktu z NFZ-em stworzył zespół, który każdego dnia jeździ od wsi do wsi z pomocą dla umierających. Dziś kontrakt już ma, ale to ciągle kropla w morzu potrzeb. Tym bardziej, że ma też plan budowy stałego hospicjum.

04.04 | Dramat niesłusznie skazanego młodego człowieka i jego rodziny. I to dręczące wciąż pytanie - jak do tego doszło? Sędzia, który po 18 latach zwolnił Tomasza Komendę z odsiadywania kary, mówił, że błędy mogły wynikać z - jak to ujął - pewnej presji, pod jaką działał wtedy sąd. O naciskach na śledczych z kolei mówi rodzina. Dziennikarze, którzy od początku opisywali sprawę, przyznają, że zainteresowanie nią było bardzo duże i że dowody wydawały się wtedy jednoznaczne. Dziś to wszystko wygląda inaczej. A jak wyglądało wtedy, gdy ważyły się losy Komendy?

04.04 | Na ten moment Tomasz Komenda i jego najbliżsi czekali 18 lat. To było 18 lat nie tylko bezsilności, ale też napiętnowania, które dotknęło całą rodzinę. Rodzinę mordercy, gwałciciela i zwyrodnialca - tak słyszeli o sobie przez ten cały czas. Jak wygląda życie ze świadomością, że wszyscy dokoła tak myślą i jak wygląda życie, gdy do wszystkich dociera, że prawda jest jednak inna? O tym w rozmowie z braćmi Komendy.

06.04 | Czy można używać słowa cud mówiąc o medycynie? O to po raz pierwszy pytaliśmy trzy lata temu, kiedy w środku zimy, w nocy z domu wyszedł dwuletni Adaś, a następnego dnia odnalezione i skrajnie wychłodzone dziecko w stanie krytycznym trafiło do szpitala. - To cud, unikalny przypadek w skali światowej - tak, kiedy chłopca udało się uratować, mówił leczący go profesor Janusz Skalski. I trudno się z nim nie zgodzić kiedy ogląda się dzisiejsze zdjęcia Adasia.

06.04 | W "Czarno na Białym" o ludziach, którzy dokonali cudu. Trudno bowiem znaleźć inne słowo, którym można by opisać to, czego dokonali ratownicy i lekarze z Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego. W połowie marca w ich ręce trafiły ofiary nożownika - matka i jej nienarodzone dziecko. Oboje w stanie krytycznym. Lekarze dokonali tego, co osobie słyszącej o skali obrażeń obojga może wydawać się niemożliwe - uratowali ich życie.

07.04 | "Cuda medycyny" nie byłyby możliwe bez coraz dokładniejszej wiedzy na temat ludzkiego życia i coraz nowocześniejszego sprzętu pomagającego to życie ratować. Także to, które narodziło się dużo za wcześnie i ważyło kilkaset gram. Współczesna medycyna sprawia, że wcześniaki dorastają i rozwijają się jak ich rówieśnicy, zazwyczaj bez powikłań. W materiale "Czarno na Białym" historie dwóch matek i trojga wcześniaków.

09.04 | Wielkie zainteresowanie na świecie wzbudziła marcowa podróż Kim Dzong Una do Chin. To była jego pierwsza zagraniczna podróż, od kiedy w 2011 roku objął władzę. Co znamienne i znane z historii dyktatorów była to podróż pociągiem - specjalnie dla niego zrobionym. Podobnie podróżował kiedyś m.in. do Polski jego dziadek Kim Ir Sen. Tamten panicznie wręcz bał się latać samolotem, ale Kim Dzong Un nie ma tego problemu. Dlaczego mimo to w XXI wieku zamiast lotu wybrał kolej?

09.04 | Północnokoreański przywódca Kim Dzong Un często na świecie postrzegany jako niegroźny, czasem zabawny polityk. W rzeczywistości to okrutny dyktator, który tak jak wcześniej jego ojciec i dziadek - nie przestrzega żadnych praw człowieka. Terroryzuje i głodzi swój kraj, a mimo to dla jego mieszkańców jest bogiem. Za jego obrazę można trafić albo do obozu koncentracyjnego, albo od razu przed pluton egzekucyjny. I dotyczy to nawet jego rodziny.

09.04 | Około 500 osób zatrudnionych w 19 firmach - tyle według The New York Times w Polsce znajdowało się pracowników z Korei Północnej pod koniec 2017 roku. Potwierdzenie tych informacji jest trudne, a nawet niebezpieczne. Według międzynarodowych organizacji - ci ludzie pracując w Europie na budowach, w stoczniach czy fabrykach - zarabiają na dyktatora Kim Dzong Una, który zabiera im prawie cały zarobek. Dlaczego Polska na to zezwala?

11.04 | Oto spółka Solvere założona przez dwójkę PR-owców najpierw premier Szydło, a teraz premiera Morawieckiego. Na niecały rok zostawili państwową posadę, a na konto ich prywatnej firmy popłynęły w tym czasie wielotysięczne przelewy. Przelewy od Polskiej Fundacji Narodowej za słynną, choć niesławą kampanię billboardową o sądach oraz od Prawa i Sprawiedliwości, choć za co - tego już nie wiadomo. Wiadomo, że były to pieniądze z subwencji wyborczej, czyli z kieszeni podatników.

11.04 | Kosztowny rejs w nieznane, zamiast promocji kontrowersje albo - jak w przypadku ustawy o IPN - wręcz międzynarodowa kompromitacja. Wpadka za wpadką - to wydaje się już znak rozpoznawczy Polskiej Fundacji Narodowej, którą PiS powołało do dbania o dobry wizerunek Polski na świecie. Wizerunek, z którym sama fundacja od początku ma problem, czego pewnym symbolem jest też wtorkowy wyrok sądowy nakazujący organizacji ujawnienie, na co wydaje pieniądze i komu płaci, bo sama fundacja, choć działa z pieniędzy od spółek Skarbu Państwa, nie chciała tego ujawniać.

11.04 | O tym, jak PiS dba o wizerunek Polski, czyli Polska Fundacja Narodowa, która za grube miliony od spółek Skarbu Państwa zamiast promocji funduje coraz większe kontrowersje, co widzą już nawet politycy rządzącej partii. To właśnie posłanka Pawłowicz najostrzej skrytykowała fundację za to, że chce promować Polskę amerykańskim jachtem na bezkresnych ocenach. Twarzą kampanii został znany i utytułowany polski żeglarz, ale choć jeszcze z portu nie wypłynął, jego też zalała już fala krytyki. I to nie tylko politycznej.

12. 04 | Nie ma już mowy o zamachu, ale dalej są wybuchy (co najmniej dwa) - choć dalej też dowodów na to brak. Osiem lat po katastrofie smoleńskiej Antoni Macierewicz i jego eksperci publikują raport, który nazywają technicznym, o przyczynach rozbicia prezydenckiego samolotu. My w programie pokażemy, jak zdaniem ekspertów prokuratury doszło do tej tragedii. O wybuchach nie ma mowy. Co ciekawe, prokuratura Zbigniewa Ziobry nie ujawnia tej opinii biegłych, więc Piotr Świerczek nie ujawniając też materiałów ze śledztwa, a korzystając z własnej grafiki oraz znanych już zdjęć, pokaże minuta po minucie i centymetr po centymetrze, jak - według biegłych prokuratury - doszło do katastrofy.

13.04 | Jednym ze straszaków w politycznej grze jest amerykański niszczyciel USS Donald Cook, który płynie w stronę Syrii. To okręt wyposażony w system nowoczesnych i zaawansowanych technologii, dzięki którym można skutecznie namierzać zagrożenia i z chirurgiczną precyzją atakować cele oddalone o setki kilometrów. Jak taki okręt wygląda? Możemy to teraz pokazać ponieważ Piotr Świerczek był na bliźniaczym amerykańskim niszczycielu kiedy Stany Zjednoczone wysłały go do Europy.

16.04 | Trudno stawiać zarzut, że rządzący mianują na wysokie stanowiska ludzi zaufanych, ale gdy jest zaufanie, a nie ma kompetencji - wtedy zaczyna się problem kolesiostwa, partyjnych nominacji i rozdawania państwowych posad. A miało być inaczej - jak osobiście obiecywał w kampanii wyborczej prezes Kaczyński. Co znaczy to inaczej - czarno na białym pokazuje przykład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gdzie przez jakiś czas pracował Bartłomiej Misiewicz - symbol PiS-owskiego skoku na stołki. Jego już nie ma, nie ma też ministra Macierewicza, ale wysokie stołki z równie wysokimi wynagrodzeniami - dalej są dzielone, nie tylko zresztą w tej branży, o czym Arkadiusz Wierzuk.

17.04 | Premier Beata Szydło jeszcze niedawno broniła nagród dla ministrów przy - co ważne - widocznym aplauzie partyjnych kolegów. Teraz wszyscy nagrody mają zwrócić, co entuzjazmu widocznie już nie wywołuje. Skąd ta nagła zmiana frontu - wiadomo. Ale czy to rzeczywiście zmiana?

18.04 | Żydowskie getto w Warszawie było największe w dziejach. Gdy po prawie trzech latach naziści zaczęli jego likwidację, wybuchło powstanie. Bez broni i bez szans na powodzenie, żydowscy bojownicy stanęli naprzeciw hitlerowskiej machinie zagłady. Dlaczego to zrobili? Artur Warcholiński rozmawiał o tym z uczestniczką tego zrywu i przeczytał raport dowódcy SS na ten temat. To jeden z najważniejszych dokumentów w archiwach IPN.

20.04 | Facebook, największy na świecie portal społecznościowy i jego szef znaleźli się na celowniku amerykańskich kongresmenów po wybuchu afery Cambridge Analytica. Czy Mark Zuckerberg nadużył zaufania, w którym hotelu spędził noc, do kogo wysyłał wiadomości - między innymi o to pytali go senatorowie. Chcieli dowiedzieć się czy Zuckerberg​ stworzył mechanizm, który jest koszmarem dla naszej prywatności.

20.04 | Profile psychologiczne i polityczne przekazy, czyli świat, w którym polityk może - niemal dosłownie - czytać nam w myślach i mówić dokładnie to, co chcemy usłyszeć. A wie doskonale czego oczekujemy i czego się boimy, bo sami zazwyczaj nieświadomie wszystko to komunikujemy. Zaczynamy rano biorąc do ręki telefon, a używając go do robienia zdjęć potencjalnie udostępniamy zdecydowanie więcej, niż nam się wydaje. Informatyk i analityk sprawdzili, czego producenci telefonów i aplikacji mogą się od nas dowiedzieć.

