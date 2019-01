"Babka była bita, prababka była bita". Niechlubna tradycja z dziada pradziada

Video: tvn24

03.01 | Nie unikał trudnych pytań i nie uciekał też od odpowiedzi na nie, bo jak tłumaczył "po to jest biskupem, żeby nie bać się mówić prawdy". I twardo mówił o podejściu Kościoła do in vitro, aborcji czy związków partnerskich. Ale stanowczo też krytykował polski Kościół za to, że - jego zdaniem - przeszedł na stronę jednej partii, co jest sprzeczne - jak podkreślał - z ideą Kościoła powszechnego. W czwartek w Krakowie pochowano biskupa Tadeusza Pieronka, a my przypomnimy, co mówił o tych ważnych i gorących społecznie kwestiach, a także to, czym było dla niego chrześcijaństwo. Materiał Marcina Gutowskiego.

