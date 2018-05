Walka o życie

Video: tvn24

Wdowy

23.05 | Wdowy po górnikach - jak nikt inny rozumiejące, co przeżywają teraz rodziny tych, którzy zginęli w Zofiówce. W poruszającej rozmowie z Arturem Zakrzewskim żony górników opowiadają jak trudno wrócić do normalnego życia, bez względu na to, ile minęło lat od śmierci męża.

»