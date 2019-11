W jaki sposób Sąd Najwyższy oceni, czy KRS jest niezależna od polityków?

W Olsztynie sąd nakazał Kancelarii Sejmu przekazanie mu list poparcia dla sędziów KRS, bo chce sprawdzić, czy orzekający w sprawie cywilnej, a nominowany przez tę Radę sędzia spełnia wymogi niezależności. W innych miastach z kolei sędziowie wstrzymują się z opiniowaniem dla KRS kandydatów do awansu. Wszyscy czekają na Sąd Najwyższy, który ma ocenić, czy Krajowa Rada Sądownictwa jest niezależna od polityków. Jak będzie to oceniać? O to eksperta prawa europejskiego zapytał Marcin Gutowski.