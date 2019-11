Ucieczka do wolności. Ze wschodu na Zachód przez Polskę

Na początku był drewniany płot z zasiekami, potem murowana ściana, aż w końcu czterometrowa żelbetonowa konstrukcja, która oddzieliła dwa światy, wschodni od zachodniego, komunistyczny od wolnego. W 30. rocznicę obalenia Muru Berlińskiego pokazujemy poruszające historie ludzi, którzy ten mur rozbijali i tych, którzy ten mur pokonali, decydując się na ucieczkę. Ze wschodu na zachód przez Polskę, w której komunizm zaczął upadać jeszcze zanim upadł mur w Berlinie. To w naszym kraju prawie sześć tysięcy uchodźców ze komunistycznych Niemiec znalazło na jakiś czas schronienie i to stąd pociągami jechali potem do wolności, o czym opowiadają, wciąż z emocjami, bohaterowie reportażu Arkadiusza Wierzuka.