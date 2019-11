"Jeżeli takie rzeczy dzieją się w Trybunale, to przekracza to granice wyobraźni"

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Jarosław Wyrembak ponownie apeluje do prezes Julii Przyłębskiej o pilne podanie się do dymisji. Opisuje kulisy funkcjonowania Trybunału pod jej rządami. Reporterom "Czarno na białym" udało się dotrzeć do pisma, w którym sędzia stawia szereg poważnych zarzutów. Reportaż Tomasza Marca w poniedziałek o godzinie 20.30 w TVN24.

W poniedziałek reporterzy "Czarno na białym" ujawnią treść pisma, jakie sędzia Jarosław Wyrembak wysłał do prezes Julii Przyłębskiej i wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

"To przekracza granice mojej wyobraźni"

"Bunt w Trybunale Konstytucyjnym wynika z irytacji tym, co robi Julia Przyłębska" Pytań wokół... czytaj dalej » "Bezwzględnie niedopuszczalne" - tak sędzia określa działania prezes TK. Pisze o takich jej zachowaniach, które "mogą być oceniane jako forma aktywności politycznej z nadużyciem uprawnień przysługujących z tytułu sprawowania funkcji prezesa Trybunału Konstytucyjnego".



Wyrembak opisuje między innymi usunięcie go ze składu orzekającego w jednej z kluczowych dla wymiaru sprawiedliwości spraw "po zapowiedzi zgłoszenia zdania odrębnego".

Jak ustalili reporterzy "Czarno na białym", chodzi o sprawę dotyczącą nowej Krajowej Rady Sądownictwa, w której ostatecznie Trybunał wydał rozstrzygnięcie korzystne dla rządzącej większości. Przewodniczącą składu orzekającego była Julia Przyłębska.

Te i inne zarzuty Wyrembak chciał przedstawić na Zgromadzeniu Ogólnym sędziów TK, ale - jak twierdzi - Julia Przyłębska mu to uniemożliwiła, a jego wypowiedź "próbowano zakrzyczeć".

- Jeżeli takie rzeczy dzieją się rzeczywiście w Trybunale, to przekracza to granice mojej wyobraźni. To absolutnie niedopuszczalne - powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Bohdan Zdziennicki, były prezes TK.

Reakcje środowiska sędziowskiego

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Krystian Markiewicz, skomentował ustalenia reporterów słowami, że "Trybunał Konstytucyjny to nie prywatny folwark, to powinna być świątynia sprawiedliwości". - Mamy tu do czynienia z dziwną patologią - ocenił.

Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z Inicjatywy "Wolne Sądy" zwróciła uwagę, że Trybunał, który "powinien być filarem demokracji, jest narzędziem w rękach polityków".

Były szef Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wojciech Hermeliński podkreślił, że "profesor Wyrembak doszedł do wniosku, że nastąpił już ten moment, kiedy musi przestać milczeć".

Reportaż Tomasza Marca w poniedziałkowym "Czarno na białym" o godzinie 20.30 w TVN24.