Strach matki

09.05 | Walczą o więcej pieniędzy na utrzymanie swoich niepełnosprawnych dzieci, ale ich największym zmartwieniem jest to, co stanie się z nimi po śmierci rodziców. Historia z Krakowa, którą pokażemy, to historia domu, w którym upośledzeni umysłowo i fizycznie dorośli mieli w takiej sytuacji znaleźć opiekę, ale zamiast domu jest trwająca od ponad 20 lat budowa. I końca jej nie widać - tak, jak jakiejkolwiek pomocy państwa.

