Video: tvn24

Psychoterapia. Coraz popularniejsza usługa, ale czy zawsze...

07.06 | Nie wszystkie osoby z problemami psychicznymi muszą trafiać do psychiatrów, części pomóc mogą także psychoterapeuci, których usługi są coraz popularniejsze. W świecie, który z założenia powinien być absolutnie bezpieczny, zdarzają się także nadużycia. Co więcej, pozostają zazwyczaj bezkarne. Mimo, że od lat mówi się o potrzebie jasnego uregulowania w polskim prawie, kto może nazywać się psychoterapeutą, to nadal nie ma ustawy, która by to opisała. Terapeutą może się więc w praktyce nazwać każdy, co pokaże Artur Zakrzewski.

