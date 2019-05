Jacek Saryusz-Wolski i Włodzimierz Cimoszewicz. Co ich poróżniło?

Zapewne w Brukseli spotkają się dwaj warszawscy liderzy PiS i Koalicji Europejskiej, Jacek Saryusz-Wolski i Włodzimierz Cimoszewicz. To różni politycy, choć mają ze sobą coś wspólnego. Obaj wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej. Obaj też w swoich politycznych życiorysach mają PZPR i Platformę Obywatelską. Saryusz - Wolski kiedyś był jej działaczem, Cimoszewicz jest teraz w jej koalicji. Mimo to, jak sami przyznają, nigdy nie nawiązali bliższych relacji, właściwie nie rozmawiają ze sobą ani też nie debatują. Co ich poróżniło i różni teraz? O tym Maja Wójcikowska.