Ludzie kochali go nie tylko za to, jakim był muzykiem. Rok temu odszedł Zbigniew Wodecki

Nie dokończył nagrywania tej płyty, ale dziś - w pierwszą rocznicę jego śmierci - album jest gotowy. Ostatni album Zbigniewa Wodeckiego dokończyli córka i przyjaciele muzyka. W środę premiera tej w pewnym sensie zaskakującej płyty - a u nas w programie jej fragmenty oraz fragmenty wywiadów i występów Zbigniewa Wodeckiego, który - jak przypomni Cyprian Jopek - był jak człowiek orkiestra. Grał na wielu instrumentach, śpiewał, komponował, aranżował i do tego kochał być na scenie, choć - co niezwykłe - publiczność kochała go nie tylko za to jakim był muzykiem...