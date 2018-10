Rekordzistka. Burmistrz Czyżewa na Podlasiu dostała ponad 91 proc. głosów

Absolutna rekordzistka kraju - burmistrz Czyżewa na Podlasiu. W wyborach samorządowych dostała ponad 91 proc. głosów i to właściwie bez kampanii, bo - jak mówi Anna Bogucka - kampanią jest u niej każdy dzień urzędowania. Miała 29 lat, gdy została dyrektorką szkoły. Od 12 lat rządzi gminą. Jak to się robi, że ma się poparcie prawie wszystkich i czy pomogło jej w tym logo partyjne PiS, pod którym wystartowała pierwszy raz - o to samą Annę Bogucką zapytała Magdalena Gwóźdź.