Video: tvn24

Sędzia Wyrembak i jego bunt w Trybunale Konstytucyjnym

28.10 | Pytań do Trybunału Konstytucyjnego jest wiele, między innymi o dymisję prezes Julii Przyłębskiej. Zażądał tego w piśmie do niej sędzia Trybunału Konstytucyjnego i to sędzia, podobnie jak ona wybrany przez większość PiS. Jarosław Wyrembak stawia swojej szefowej poważne zarzuty, w tym rażącego naruszania zasad praworządności. To nie pierwszy tak krytyczny głos ze środka samego Trybunału, czy to dowód na to, że sami sędziowie zaczynają się już buntować?

»