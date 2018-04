Proboszcz roku

Roman Kneblewski - ksiądz, który głosi, że "nacjonalizm to jest cnota", relatywizuje faszyzm i pisze, że "by go nie potępiał", albo podważa słowa Jana Pawła II. Co ciekawe, przełożeni księdza na takie stwierdzenia nie reagują, mimo że w oficjalnym dokumencie nacjonalizm potępia Episkopat. Rafał Stangreciak wybrał się więc do parafii księdza Kneblewskiego i go tam spotkał. Niezwykle aktywny w mediach społecznościowych kapłan okazał się jednak wyjątkowo małomówny, kiedy padają trudne pytania.