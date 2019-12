Sędzia z Gorzowa Wielkopolskiego Alina Czubieniak to pierwsza sędzia prawomocnie skazana przez nową Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Skazana za orzeczenie, a konkretnie za decyzję o uchyleniu aresztu dla upośledzonego umysłowo podejrzanego, któremu nie wyznaczono obrońcy. Postępowanie wobec sędzi, co do pracy której przez 35 lat nie było żadnych zastrzeżeń i wątpliwości, wszczęto po interwencji ministerstwa sprawiedliwości. Materiał Artura Warcholińskiego