Ofiara Hitlera

Wydawałoby się, że pewne rzeczy są oczywiste dla każdego i historyczny elementarz przyswoili wszyscy. Po opublikowanych przez "Superwizjer" nagraniach wiadomo, że tak nie jest. Bo gdy słyszy się toast "za Adolfa Hitlera i naszą kochaną ojczyznę Polskę", to trudno w to, co się słyszy, uwierzyć. Co Adolf Hitler z Polską i Polakami zrobił? Przypomnijmy tragiczną część naszej historii, której świadkiem i ofiarą była bohaterka reportażu.