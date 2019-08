"Jeśli nie zmienimy polityki, będzie coraz gorzej"

Premier Mateusz Morawiecki zapowiada na wrzesień "burzę mózgów" i liczy na "rzekę pomysłów", jak radzić sobie z suszą. My pokażemy, jak już robią to na własną rękę niektóre miasta. Pomysłów na to, jak chronić się i przed powodzią, i przed suszą jest wiele - między innymi taki, który wrocławianie nazwali "beczka plus". O szczegółach Rafał Stangreciak.