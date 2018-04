Video: tvn24

Oceany pełne promocji

11.04 | O tym, jak PiS dba o wizerunek Polski, czyli Polska Fundacja Narodowa, która za grube miliony od spółek Skarbu Państwa zamiast promocji funduje coraz większe kontrowersje, co widzą już nawet politycy rządzącej partii. To właśnie posłanka Pawłowicz najostrzej skrytykowała fundację za to, że chce promować Polskę francuskim jachtem na bezkresnych ocenach. Twarzą kampanii został znany i utytułowany polski żeglarz, ale choć jeszcze z portu nie wypłynął, jego też zalała już fala krytyki. I to nie tylko politycznej.

»