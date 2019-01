Przez ASF stracili całe hodowle. Mają pretensje do państwa

To nie pierwsza wpadka Baracka Obamy, gdy wypowiada się o obozach zagłady. Już raz prezydent zignorował fakty, mówiąc o Auschwitz. Określenie " polskie obozy zagłady", czyli pomieszanie pojęcia geograficznego z faktyczną odpowiedzialnością za Holokaust, to temat wciąż powracający. Rocznie MSZ kilkadziesiąt razy interweniuje po takich publikacjach w różnych mediach na świecie.

Słowa Obamy można uznać za przejęzyczenie czy pewien skrót myślowy, ale jednak taka ignorancja dla faktów w ustach pierwszego polityka na świecie - musiała spotkać się z ostrą reakcją. Ruszyła więc lawina oburzenia i krytyki, ale pojawiła się też pragmatyczna refleksja, by skandaliczną wpadkę Obamy wykorzystać do nagłośnienia problemu i wyjaśnienia raz na zawsze różnicy między geografią a historią.

30.05 | Niekwestionowany lider rankingu zaufania. Ufa mu blisko 70 proc. Polaków - to zdecydowanie więcej niż na niego głosowało w wyborach. Co ciekawe, Bronisław Komorowski cieszy się zaufaniem co drugiego wyborcy PiS. Jeszcze ciekawsze wydaje się to, patrząc na spadające notowania jego macierzystej Platformy. Czy to znaczy, że prezydent wybił się na niezależność od swojej partii?

31.10 | Miasta wygrała Koalicja Obywatelska i to większość już w pierwszej turze. Koalicja też - mimo procentowo gorszego wyniku niż PiS - może w sojuszach dalej rządzić w większości sejmików. Wybory samorządowe - to był dla niej pierwszy test - i sukces, jak uważają jej liderzy, a Tomasz Marzec pyta ich - co dalej z tą współpracą? Przetrwa czy będzie rozłam, jak w nowej Radzie Miejskiej we Wrocławiu?

31.10 | Parlamentarnej koalicji z Koalicją Obywatelską nie zakłada PSL, które, choć sporo straciło od poprzednich wyborów - to w samorządach nie przepadło i z trzecim wynikiem w kraju znów może być języczkiem u lokalnej wagi. Po tym, jak przedwyborcze sondaże wróżyły koniec ludowców - ten wynik to dla nich sukces, szczególnie, że o wieś PiS toczył najbardziej zaciętą walkę. Cyprian Jopek.

31.10 | Bój o samorządy - to był pierwszy po "dobrej zmianie" wyborczy test, a przy okazji wyszła też ciekawa lekcja... dla władzy. Gdy w kampanii siłę argumentu, zastępuje argument siły - wyborcy nie mają wątpliwości, co pokazał nie tylko przykład Łodzi, ale też Lublina, Białegostoku czy Inowrocławia. Wszędzie tam pewnie zwyciężyli urzędujący prezydenci z opozycji i nie przeszkodziły im w tym liczne kontrole CBA czy działania prokuratury w ich urzędach. Wręcz przeciwnie - można powiedzieć i o tym Artur Zakrzewski.

06.11 | Były premier Polski, obecnie przewodniczący Rady Europejskiej i pytanie: czy Donald Tusk wróci do krajowej polityki? Pod także takim kątem oceniano jego poniedziałkowe wystąpienie przed komisją śledczą, tak też zresztą oceniane są różne jego zachowania i słowa. On sam nie mówi ani "tak" ani "nie" - wyraźnie unika odpowiedzi, więc o taki polityczny scenariusz Cyprian Jopek zapytał innych byłych premierów.

06.11 | Donald Tusk jako świadek komisji śledczej. To miał być kluczowy świadek, ale siedem godzin jego przesłuchania nic nowego nie wniosło do wyjaśniania afery Amber Gold. Po ponad dwóch latach prac tej komisji - w ogóle niewiele więcej wiemy niż to, co na jej początku, czyli że państwo w sprawie tej złotej piramidy finansowej działało bardzo nieudolnie. Czego nie udało się też ustalić posłom? I z czego zostanie zapamiętana ta komisja? Jej obrady - czasem burzliwe, czasem pełne milczenia - podsumuje Tomasz Marzec i zrobi to razem z dziennikarzami, którzy od początku opisują aferę Amber Gold.

08.11 | Nowy Sącz, czyli twierdza Prawa i Sprawiedliwości rozsadzona od środka, bo to po bratobójczej walce w lokalnych strukturach partii, PiS straciło swoje największe dotąd miasto. I to jedna z największych też niespodzianek tych wyborów. Tym bardziej, że kandydatkę PiS osobiście do końca wspierali i prezes Kaczyński i prezydent Duda. O tym Piotr Świerczek.

08.11 | Oczywista nie była w tym roku wygrana w Gdańsku Pawła Adamowicza, co zresztą on sam po wyborach przyznaje już wprost. Więcej - w rozmowie z nami pierwszy raz mówi o pewnym liście i planach rezygnacji z kandydowania w wyścigu, w którym jego największym problemem nie był rywal z PiS, a z Platformy Obywatelskiej, dotąd zawsze popierającej Adamowicza, a w ostatniej kampanii ostro go krytykującej. Czy mimo to wróci współpraca, a wiceprezydentem zostanie Jarosław Wałęsa? O to prezydenta na szóstą kadencję zapytał Dariusz Kubik.

08.11 | Kielce i spektakularna wygrana człowieka bez partyjnego szyldu i bez większego doświadczenia w polityce. To nie przeszkodziło Bogdanowi Wencie, by z wynikiem ponad 60 procent pokonać obecnego prezydenta - urzędującego od 16 lat i popieranego przez PiS. O tym, jak były trener kadry narodowej w piłce ręcznej sukces sportowy zamienił na polityczny - Artur Warcholiński.

08.11 | O lokalnej politycznej rewolucji można mówić w kilku miastach określanych do niedawna jako bastiony Prawa i Sprawiedliwości. Mówiono tak między innymi o Łapach na Podlasiu. Żeby ten bastion obronić partia zaangażowała najważniejszych w regionie działaczy z Krzysztofem Jurgielem i Jarosławem Zielińskim na czele. Co ciekawe, kandydatka PiSu na burmistrza mogła także liczyć na silne wsparcie miejscowego proboszcza. Mimo to walkę o fotel burmistrza przegrała. Piotr Czaban.

08.11 | Skoro Jarosław Kaczyński, jak słyszeliśmy uważa zwycięstwo PiS-u za niekwestionowane, to teraz liczby, którymi udowadnia swoje stwierdzenie skonfrontujemy z rzeczywistością. W partyjnym przekazie najważniejsze jest 15 procent. Jak mówią politycy PiS - jedynie tylu Polaków mieszka w dużych miastach, w których ta partia przegrała. Czy rzeczywiście tak jest i czy Prawo i Sprawiedliwość przegrało jedynie w wielkich miastach? Zweryfikował to Cyprian Jopek.

14.11 | Poważne problemy w policji pokazał niedawny największy w historii protest w tej formacji. "Psia grypa" dotknęła 1/3 funkcjonariuszy w całym kraju - trzeba było zamknąć niektóre posterunki, bo nie miał tam kto pracować. Przyparty do muru przed 11 listopada - minister Brudziński dał w końcu policjantom podwyżki i protest się skończył, ale nie oznacza to końca problemów kadrowych w tej służbie.

Wrocław bezskutecznie próbował zakazać demonstracji narodowców. Ostatecznie ją rozwiązano, ale właściwie wtedy, gdy było już po wszystkim - a były 3 poszkodowane osoby, race, nienawistne okrzyki i dwaj liderzy - choć na koncie z wyrokami lub zarzutami za antysemickie wystąpienia. Co wydarzyło się we Wrocławiu i dlaczego właśnie to miasto - tak otwarte, wielokulturowe i wolnościowe - stało się też bastionem skrajnej prawicy

Człowiek, który sam siebie nazywa nacjonalistą, a ONR i Wszechpolaków broni, twierdząc, że dorabia im się gębę. Jeden z najbogatszych posłów tej kadencji, Marek Jakubiak do Sejmu wszedł z Kukizem, ale po tym, gdy ten zaczął przepraszać za "wprowadzenie" do parlamentu narodowców - Jakubiak zdecydował, że odchodzi. I potwierdza to, o czym na Wiejskiej dotąd tylko plotkowano - zakłada nową partię - ma już plan i nazwę.

16.11 | To była historia brutalnego morderstwa i Arabia Saudyjska w świecie politycznych gier i strategicznych układów. To obraz skrajnie różny od tego jaki widzieliśmy dotychczas i w którym kraj ten przez władze kreowany był na jedno z najszybciej zmieniających się państw w regionie. Jeszcze kilka tygodni temu jedną z najczęściej powtarzanych informacji z tego kraju była ta o przyznaniu kobietom prawa do prowadzenia samochodów. Co ciekawe - jako jedna z pierwszych prawo jazdy w Arabii Saudyjskiej zdobyła mieszkająca tam Polka. Między innymi z nią o życiu w tym kraju rozmawiał Jacek Smaruj.

16.11 | Na koniec powiemy także o finansowanej przez Arabię Saudyjską budowie, ale na zupełnie inną skalę i rodzącą zupełnie inne pytania. To historia budowy meczetu w Białymstoku. Budowy, która miała być sfinansowana właśnie przez Saudyjczyków. Została jednak wstrzymana do czasu sprawdzenia przez polskie służby. Inicjatywa zainteresowała jednak nie tylko instytucje państwowe, ale i wywołała spór wśród mieszkających na Podlasiu muzułmanów. A wsparcie ze strony tych ze skrajnego saudyjskiego odłamu islamu niepokoi nie tylko polskich wyznawców. O szczegółach Piotr Czaban.

19.10 | Czarno na Białym - tydzień po oficjalnych obchodach święta niepodległości i burzliwych sporach wokół tego wyjątkowego dnia, już bez tych emocji - Polska widziana z perspektywy ulicy Polskiej. Jak wygląda? Jak się zmieniała? I jak się na niej żyje? O to Piotr Jacoń zapytał mieszkańców właśnie tej ulicy w trzech miejscowościach w różnych częściach kraju. W Warszawie, gdzie Sejm jest przy ul. Wiejskiej, a ulica Polska jest w miejscu, gdzie wciąż nie ma kanalizacji. W Gdyni, gdzie Polska można powiedzieć zaczyna się, choć dla niektórych stała się też jej końcem. I wreszcie w Zimnej Wódce, gdzie Polska niepodległa ma mniej niż 100 lat, ale za to strefę ekonomiczną, jakiej tej wsi może pozazdrościć niejedno miasto.

20.11 | Sędzia Adam Tomczyński został powołany do Sądu Najwyższego. Sędzia, który popiera, a wręcz chwali działania PiS w sądach, teraz ma dyscyplinować innych sędziów. Nie tylko to zresztą budzi poważne wątpliwości, których - co ciekawe - rozwiać nie potrafi do końca nawet rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, choć to ona rekomendowała Tomczyńskiego do Sądu Najwyższego.

20.11 | Sędzia Waldemar Żurek - jeden z największych krytyków "dobrej zmiany" w sądach - być może też jeden z tych, którzy trafią przez to przed Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Chyba żaden sędzia nie ma tylu spraw dyscyplinarnych, co właśnie sędzia Żurek. Żaden też nie był tyle razy kontrolowany przez CBA i wzywany przez prokuraturę, do tego stracił stanowisko rzecznika i został przeniesiony do innego wydziału. A wszystko to zaczęło się, gdy krakowski sędzia otwarcie stanął w obronie niezależności sądów od polityków.

11.20 | Rzeszów - jeden sąd i dwie skrajnie różne opinie na temat tego, czy niezależność sądów po "dobrej zmianie" jest zagrożona. Nie widzi takiego problemu powołany przez ministra Ziobrę nowy prezes Sądu Okręgowego, a zarazem przedstawiciel powołanej przez polityków nowej KRS, Rafał Puchalski. Co innego twierdzą jednak podlegli mu sędziowie i w oficjalnej odpowiedzi na pytanie hiszpańskiego sądu ekstradycyjnego wprost piszą o zagrożeniu dla niezależności sądów. I mają na to konkretny przykład,

21.11 | Sprawdzamy, kim są ludzie, którzy pojawiają się w nagranej rozmowie byłego już szefa KNF z polskim bankowcem, i co ich wszystkich łączy? Co i kto, bo tu wyraźna staje się rola Adama Glapińskiego - prezesa Narodowego Banku Polskiego, a zarazem jednego z najbliższych ludzi prezesa Kaczyńskiego.

21.11 | A teraz historia ekspresowej poprawki do ustawy o nadzorze finansowym - poprawki, która rzuca mocne światło na całą aferę wokół KNF. Z dwóch powodów. Bo pozwala ona na przejęcie banku, który jest w finansowych tarapatach (bez pytania go o zgodę) - a tego właśnie m.in. dotyczyła nagrana rozmowa Marka Chrzanowskiego z Leszkiem Czarneckim. I - po drugie - poprawka ta pojawiła się w Sejmie w tym samym dniu, w którym do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o korupcyjnej propozycji szefa KNF. Czy to może być jedynie zbieg okoliczności - o tym Arkadiusz Wierzuk.

23.11 | To historia z podwarszawskiego Pruszkowa, gdzie na odrę zachorowała cała sześcioosobowa rodzina. To historia, która dokładnie pokazuje, jak z zarażeniem radzą sobie zaszczepieni, a jak ci, którzy szczepieni nie byli. To też historia, która uświadamia, jak bardzo zapomnianą chorobą jest odra, nawet w służbie zdrowia.

23.11 | Oto lekarze, którzy do obowiązku szczepień zdecydowanie przekonują. Przekonują i niekiedy nawet procesują się, gdy ktoś z tego powodu nazywa ich płatnym mordercą albo skorumpowanym konowałem. Mimo tych wyzwisk i pogróżek z antyszczepionkowcami walczą i to na różne sposoby, nawet tak radykalne, jak publikacja zdjęcia grobu własnej rodziny dotkniętej kiedyś chorobą zakaźną. Czy aż takie działanie jest konieczne?

26.11 | On nadzoruje policję, a policja pilnuje jego domu. Nadgorliwość funkcjonariuszy czy nadużywanie stanowiska przez wiceministra? To głośna sprawa z ostatnich dni, ale nie jedyna budząca kontrowersje, więc pytamy, na czym polega fenomen Jarosława Zielińskiego, który mimo wielu poważnych zarzutów do jego pracy wciąż kieruje służbami mundurowymi w Polsce. A szczególnym symbolem tego, jak kieruje, może być sytuacja w garnizonie policji na Podlasiu, czyli w rodzinnych stronach wiceministra. Po serii głośnych listów, w których policjanci sami opisali, jak są odrywani od swoich obowiązków, żeby pilnować jego domu i biura poselskiego czy też brać udział w kościelnych lub partyjnych uroczystościach - na miejsce pojechał Jacek Smaruj, który rozmawiał i z policjantami, i sąsiadami wiceministra. ("Czarno na Białym")

26.11 | Koszmar komendy w Białymstoku, bo jak pokażemy - trudno inaczej nazwać to, co dzieje się tamtejszym PdOZecie, czyli Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych. Uprzedzamy, zdjęcia są mocne, ale wstrząsające jest też to, że właśnie takimi problemami policji nikt się nie zajmuje. Co więcej - ci, którzy próbują coś zrobić nagłaśniając sprawę - sami mają problemy. O szczegółach Anna Borkowska-Minko.

26.11 | Człowiekiem odpowiedzialnym za policję (nie tylko na Podlasiu) jest wiceminister Zieliński. O sytuacji tej służby za jego rządów - świadczyć może niedawny, największy w historii policji protest. Ale nawet on nie zachwiał pozycją wiceministra. Pozycją, na którą on w partii długo i wytrwale pracował. Na czym polega fenomen człowieka, który mimo wielu poważnych zarzutów do jego pracy nadal kieruje służbami mundurowymi w Polsce - o tym Tomasz Marzec.

27.11 | Rząd tworzy nowe rodzaje wojsk, ale stary sprzęt jak służył, tak dalej służy - nawet ten, który już dawno powinien stać w muzeum. Obietnice modernizacji były wielkie, ale niewiele z nich wynika, a to, co pokaże reporter "Czarno na białym", choć wydaje się wręcz śmieszne, to śmieszne wcale nie jest, bo chodzi o nasze bezpieczeństwo.

29.11 | Co znaczy determinacja sportowców, to pokazuje też niezwykłe historie - Karola Bieleckiego, który stracił oko na boisku czy Mai Włoszczowskiej i Marcina Wasilewskiego - oboje po bardzo skomplikowanych złamaniach nóg. Wszyscy oni nie tylko wrócili do sportu po tych bardzo ciężkich urazach, ale wrócili też na szczyt i o tym Tomasz Marzec.

04.12.| Nie wszędzie na Śląsku PiS i Koalicja Obywatelska stoczyły powyborczą walkę o władzę. Jest tam też takie miasto, gdzie zamiast walki jest współpraca. W Bytomiu nikt nie chce nazywać tego koalicją, ale w praktyce sprowadza się to do wspólnych rządów PO i PiS. Jak to możliwe? O tym Rafał Stangreciak.

05.12 | O władzy PiS na Dolnym Śląsku zdecydowali bezpartyjni radni. W negocjacje w tym rejonie - na polecenie Jarosława Kaczyńskiego - włączył się Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. - Potrafi prowadzić rozmowy tak, że się dogaduje. Nie wiem, na czym to polega - chwali go Adam Lipiński, wiceszef Prawa i Sprawiedliwości. Materiał magazynu "Czarno na białym".

05.12 | Listy od fiskusa z reguły wywołują niepokój adresatów, nawet tych uczciwie płacących podatki. Jak bohater reportażu, który przez 10 prowadził firmę leasingową, a przez kolejne 20 oczyszczał się z niesłusznych, jak potwierdził sąd zarzutów skarbówki. Teraz domaga się od państwa rekordowego odszkodowania - może to być nawet 800 milionów złotych. I to on też był orędownikiem wprowadzonej do prawa zasady, że wszelkie wątpliwości w przepisach rozstrzyga się na korzyść podatnika. Jak to wygląda w praktyce po blisko trzech latach obowiązywania tych przepisów sprawdził Artur Warcholiński.

5.12 | Przykład z Łodzi, gdzie blisko pół tysiąca nowożeńców dostało już wezwanie od fiskusa. Był ślub, wesele, a potem list z urzędu skarbowego z pytaniami m.in. o miejsce zabawy, o zdjęcia i muzykę. Tak skarbówka tropi firmy, które współorganizują uroczystości, biorą za to pieniądze, a nie płacą podatków. Dlaczego to para młoda ma się tłumaczyć i czy musi to robić o tym Artur Zakrzewski.

04.12 | Po wyborach samorządowych na Śląsku doszło do najbardziej zaskakującego transferu: z Koalicji Obywatelskiej na stronę Prawa i Sprawiedliwości. Tym przejściem Wojciech Kałuża stał się znany w kraju, bo człowiek, który w kampanii jak mógł ostrzegał przed PiS, a dał tej partii zwycięstwo. Dał też swoim wyborcom powód do złości, czują się oszukani i pytają "dlaczego?". Patrząc na dotychczasową karierę polityczną Wojciecha Kałuży, nie powinno być zaskoczenia. Materiał Arkadiusza Wierzuka.

06.12 | Węgry praktycznie bez wolnych mediów, pokażemy jak Wiktor Orban, na którego tak chętnie powołuje się prezes Kaczyński, niemal całkowicie podporządkował sobie prasę, telewizję, radio i portale internetowe w tym kraju. Ponad kilkaset tytułów. "Byliśmy bardzo naiwni myśląc, że ta władza nie jest zdolna do takiego kroku" - tak w rozmowie z naszym reporterem przyznaje dziennikarz największej gazety krytycznej wobec Orbana. Jej zamknięcie 2 lata temu stało się symbolem rewolucji w węgierskim systemie medialnym. Rewolucji, której co ciekawe Węgrzy niemal nie zauważyli, bo nikt nie zamyka dziennikarzy w więzieniu i z pozoru, wszystko wygląda normalnie. Cyprian Jopek.

Węglowy rekord. Co może go zastąpić?

11.12 | Narodowy Program Prokreacyjny to projekt, którym rząd PiS zastąpił finansowanie in vitro. Reporterzy „Czarno na białym” spotkali się z kobietami, które bezskutecznie starają się o dziecko.

11.12 | In vitro wciąż jest tematem tabu, stąd zaskoczenie, kiedy żona byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Michelle Obama publicznie wyznała niedawno, że jej córki są właśnie z in vitro. Dlaczego w czasach, gdy problem niepłodności jest coraz większy, wciąż tak trudno o tym mówić? Katarzyna Lazzeri zapytała znane mamy, które z metody in vitro skorzystały.

13.12 | Kulisy upadku SKOKu Wołomin - jednej z największych kiedyś spółdzielczych kas i ludzie, których twarzy nie możemy pokazać, choć to właśnie ich twarze na zdjęciach są dziś kłopotliwe dla wielu znanych polityków. Bo to twarze dwóch byłych szefów SKOKu Wołomin, obaj z poważnymi zarzutami, m.in. wyłudzenia miliardowych kredytów, a jeden z nich też z zarzutem zlecenia pobicia Wojciecha Kwaśniaka. Tę historię opisywaliśmy już ponad 3 lata temu i przypomni ją Jacek Smaruj.

13.12 | Poprzednik Czuchwickiego - Wojciech Kwaśniak za wykrycie nieprawidłowości w jednym z największych SKOK-ów omal nie stracił życia. Sprawcy jego pobicia dotąd nie są osądzeni, a on sam po blisko pięciu latach od tamtych wydarzeń usłyszał, że poniekąd sam jest sobie winien. I usłyszał też zarzuty, bo według prokuratury za późno zareagował na to, co działo się w SKOK-u Wołomin. Miał nie dopełnić obowiązków także wtedy, gdy leżał w szpitalu, tak wynika przynajmniej ze słów ministra Ziobry. Tych zaskakujących, a niekiedy wręcz szokujących wypowiedzi było ostatnio więcej i o tym Rafał Stangreciak.

17.12 | Kulisy procederu na gigantyczną skalę. Na Mazurach były całe miejscowości tzw. słupów, dzięki którym przestępcy mieli fikcyjne faktury. Można powiedzieć, że była to wręcz fabryka fikcyjnych faktur. Interes szedł pełną parą do czasu, gdy pomysłodawca uznał, że ma już dość pieniędzy i chce się wycofać. O szczegółach Leszek Dawidowicz.

21.11 | Sprawdzamy, kim są ludzie, którzy pojawiają się w nagranej rozmowie byłego już szefa KNF z polskim bankowcem, i co ich wszystkich łączy? Co i kto, bo tu wyraźna staje się rola Adama Glapińskiego - prezesa Narodowego Banku Polskiego, a zarazem jednego z najbliższych ludzi prezesa Kaczyńskiego.

03.01 | Nie unikał trudnych pytań i nie uciekał też od odpowiedzi na nie, bo jak tłumaczył "po to jest biskupem, żeby nie bać się mówić prawdy". I twardo mówił o podejściu Kościoła do in vitro, aborcji czy związków partnerskich. Ale stanowczo też krytykował polski Kościół za to, że - jego zdaniem - przeszedł na stronę jednej partii, co jest sprzeczne - jak podkreślał - z ideą Kościoła powszechnego. W czwartek w Krakowie pochowano biskupa Tadeusza Pieronka, a my przypomnimy, co mówił o tych ważnych i gorących społecznie kwestiach, a także to, czym było dla niego chrześcijaństwo. Materiał Marcina Gutowskiego.

Po to był biskupem, "by nie bać się mówić prawdy"....

07.01 | Kościół kilka miesięcy temu ogłosił, że chce oczyścić się z pedofilii w swoich szeregach. Prymas Polak mówił wtedy "zero tolerancji", ale po ujawnieniu sprawy księdza Henryka Jankowskiego Episkopat milczy, a metropolita gdański, arcybiskup Głódź (który jako jedyny zabrał głos) mówi, że nie widzi podstaw do badania sprawy. Choć jest dokument, który świadczy o tym, że Kościół już 15 lat temu wiedział o problemach prałata.

08.01 | Ceny prądu wzrosną, ale rachunki pozostaną bez zmian - do takiej konstrukcji próbowali nas przez ostatnie tygodnie przekonać rządzący. Sprawdzimy więc, czy w tym przypadku wola polityków ma moc zmieniania praw ekonomii i rynku. A miała mieć taką moc ustawa przyjęta w ekspresowym tempie pod koniec roku. Ma sprawić, że mimo rosnących cen produkcji energii elektrycznej nie wzrosną nasze rachunki za prąd. Przynajmniej przez rok. Czy to możliwe?

08.01 | Coraz droższy jest i będzie prąd produkowany w elektrowniach zasilanych węglem. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie tak zwanych alternatywnych źródeł energii. Jedno z najpopularniejszych to ta produkowana przez wiatraki. Jest uznawana za najtańsze i najbardziej wydajne źródło energii odnawialnej, mimo to polityka energetyczna obecnego rządu zakłada od wiatraków odwrót.

10.01 | Wracamy do feralnego piątku, sześć dni temu. 15-letnie przyjaciółki w ramach urodzinowej zabawy weszły do pokoju-zagadki, a raczej jak się okazało pokoju-pułapki, śmiertelnej pułapki. O szczegółach, które dotąd udało się ustalić śledczym Daria Górka.

10.01 | Musiało dojść do tragedii, żeby pomyślano o kontroli bezpieczeństwa w escape roomach. Teraz te kontrole mają być już obowiązkowe, jak wynika z rozporządzenia resortu ministra Joachima Brudzińskiego. W reportażu pokazujemy, jak bardzo restrykcyjne są zasady bezpieczeństwa w escape roomach w Niemczech, gdzie informacja o tragedii w Polsce odbiła się szerokim echem. Artur Zakrzewski pojechał między innymi do miasta partnerskiego Koszalina, żeby zobaczyć jak wyglądają i działają tamtejsze pokoje-zagadki.

11.01 | - To bardzo ważne żeby świat usłyszał o tym co się wtedy wydarzyło - mówi Jezyda z północnego Iraku. Jezydzi to mordowani i uprowadzani przez bojowników tak zwanego państwa islamskiego. Katarzyna Lazzeri opowie o tragedii z 2014 roku.

11.01 | Sea Watch, czyli ofiarność wolontariuszy i bezduszność części europejskich polityków. To historia ludzi, którzy starają się ratować przed utonięciem dryfujących po morzu na pontonach uchodźców. To także historia obojętności lub wręcz wrogości z jaką spotykają się u europejskich wybrzeży. Magdalena Raczkowska-Kazek.

11.01 | - To bardzo ważne żeby świat usłyszał o tym co się wtedy wydarzyło - mówi Jezyda z północnego Iraku. Jezydzi to mordowani i uprowadzani przez bojowników tak zwanego państwa islamskiego. Katarzyna Lazzeri opowie o tragedii z 2014 roku.

15.01 | Nie taki miał być finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - finał, na który prezydent Adamowicz osobiście zapraszał, w którym sam też zbierał pieniądze i do którego wreszcie też sam odliczał - do tych ostatnich feralnych sekund.

15.01 | Główne śledztwo prokuratury w sprawie śmierci prezydenta Adamowicza dotyczy sprawcy, który ma już zarzut zabójstwa i tymczasowy areszt. 27-latek nie pierwszy raz trafił za kratki. Miał wyrok za napady z bronią na banki. Nigdy nie wyraził skruchy. Wtedy też nie było wątpliwości co do jego poczytalności. Tamten proces jest teraz analizowany przez śledczych i jest w tej chwili źródłem informacji o człowieku, który 2 dni temu zaatakował prezydenta Adamowicza.

16.01 | "Polityczne akty zgonu" - bez śledztwa, bo to nie było nawoływanie do nienawiści, a wyrażenie poglądu, tak uznała gdańska prokuratura. Podobnie warszawska, która umorzyła śledztwo, bo uznała, że skopanie kobiet blokujących jeden z marszy niepodległości nie było pobiciem, a okazaniem niezadowolenia przez maszerujących. Arkadiusz Wierzuk sprawdził, jak potoczyły się losy innych głośnych śledztw i zastanawiające może być, jak wiele z nich jest umarzanych albo wciąż przedłużanych.

Akty bezkarne. To nie było nawoływanie do nienawiści

16.01 | Nienawiść w słowach - agresja w czynach. Jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio jedno z drugim się wiąże. Stąd po tragedii w Gdańsku szczególnie mocno wraca pytanie, czy jest szansa, by wreszcie zmienił się język i ton politycznych sporów oraz publicznych dyskusji? Daria Górka zapytała o to nie polityków, a ludzi, którzy patrzą na to z innej perspektywy - historyka, filozofa, językoznawcę i psychologa zajmującego się badaniem uprzedzeń i mowy nienawiści.

18.01 | "Już dzisiaj jest nam bez Ciebie bardzo ciężko. Brakuje nam Twojej mądrości, rad, pomocy. Teraz pozostanie pustka" - między innymi takimi słowami Pawła Adamowicza w liście żegna żona, Magdalena Adamowicz. W Gdańsku i całej Polsce obecnością przy trumnie, zapalanymi zniczami, czy wpisami w księgach kondolencyjnych, prezydenta Gdańska żegnają tysiące osób. - Jesteście kochani, Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie - to jego ostatnie publicznie wypowiedziane słowa. Chwilę później, w trakcie światełka do nieba otrzymał śmiertelne ciosy nożem. Paweł Adamowicz spocznie w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Jego sylwetka w reportażu Dariusza Kubika.

21.01 | Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przede wszystkim kojarzy się z tym jednym styczniowym dniem, gdy w całym kraju zbierane są pieniądze. My pokażemy, co dzieje się dalej, gdy po przeliczeniu pieniędzy zaczyna się ich dzielenie. To już nie jest tak spontaniczne, jak granie orkiestry. Jest specjalny zespół ekspertów, konkurs na potrzebny sprzęt i twarde negocjacje cen, podobno jest przy tym wiele emocji, bo zakupy są wielkie, a każdy chciałby, żeby to jego sprzęt z serduszkiem stał w szpitalu. O szczegółach Igor Sokołowski, który dwa lata temu przyglądał się temu, jak świąteczna pomoc przekłada się tę konkretną.

22.01 | Państwo - w osobach ministrów rolnictwa i środowiska - doprowadziło do zamieszania wokół ostatniego polowania na dziki. Nawet sami myśliwi są zdezorientowani co do miejsca, skali i sensu tego odstrzału.

22.01 | Niektórzy rolnicy przez ASF stracili całą hodowlę świń. Wystarczy, że jedna z nich jest zakażona, a wybić trzeba całe stado, a nawet sąsiednie. Dla weterynarzy to oczywiste, że tylko tak można walczyć z wirusem trudnym do pokonania. Dla gospodarzy jest to trudne do zaakceptowania. Zamiast nagród woleliby otrzymywać odszkodowania.

