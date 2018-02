Video: tvn24

Atak z powietrza

05. 02 | Nowa broń do walki ze smogiem na razie jest jeszcze testowana. Mogli ją zobaczyć mieszkańcy Katowic albo Gliwic, bo to tam zaczęto eksperymenty z dronami, które nadlatują żeby sprawdzić, co wylatuje z domowych kominów. I chociaż samo badanie dronem nie pozwala jeszcze na ukaranie trucicieli powietrza, to zdaniem strażników miejskich ze Śląska urządzenie już daje efekty.

