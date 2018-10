Marcin Krupa. Jedyny prezydent w większym mieście popierany przez PiS

Katowice - jedyne duże miasto, w którym wygrał kandydat popierany przez PiS, choć - co ciekawe - on sam twierdzi, że o to poparcie wcale nie zabiegał. Marcin Krupa w kampanii bardzo podkreślał swoją niezależność i robił wiele, żeby nie być kojarzonym z partią rządzącą. Czy właśnie to zdecydowało o jego zwycięstwie już w pierwszej turze i co z tej wygranej ma PiS? O tym Artur Warcholiński.