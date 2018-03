Video: tvn24

Partyjne srebra

28.03 | Reporterzy "Czarno na białym" sprawdzili historię spółki Srebrna, kontrolowanej przez najbliższych ludzi z otoczenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, z olbrzymim majątkiem przejętym zaraz po upadku PRL. To głównie nieruchomości w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach w centrum Warszawy. O jednej z nich zrobiło się ostatnio głośno, bo spółka Srebrna chce wybudować tam jeden najwyższych wieżowców w stolicy, co zapewne podniesie jeszcze jej wartość. Problem w tym, że do działki są roszczenia spadkobierców, choć kontrowersji wokół tej nieruchomości jest więcej.

