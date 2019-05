Decydująca rozgrywka. Jak Polska wchodziła do Unii Europejskiej?

Wejście Polski do Unii nie było wcale łatwe. Decyzja ważyła się do ostatniej chwili, o czym teraz już mało kto pamięta, poza tymi, którzy w imieniu Polski wtedy negocjowali. To była rozgrywka, w której kluczowe okazało się zachowanie zimnej krwi, co w rozmowie z Juliuszem Kaszyńskim wspominają uczestnicy tamtych wydarzeń.