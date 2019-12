Imperium Jacka Sasina. Olbrzymia władza i jeden człowiek

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Kiedyś zarządzał miejską spółką w podwarszawskich Ząbkach, teraz ma pod sobą kilkaset państwowych przedsiębiorstw wartych miliardy złotych. Gigantyczny majątek, który w ostatnich latach stał się polem partyjnej bitwy o wpływy, teraz znów jest w rękach jednego ministra. Tak PiS wraca do tego, co sam zmienił, a dlaczego i co w tej sytuacji oznacza nominacja Sasina, o tym Cyprian Jopek.