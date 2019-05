Godziszów. Gmina, która nie chciała wejść do Unii Europejskiej

Gdyby to od nich wtedy zależało, Polska nie byłaby dziś w Unii. Przeciw naszej integracji było aż 88% głosujących - to był referendalny rekord kraju. Czy dziś mieszkańcy Godziszowa w Lubelskiem zagłosowaliby tak samo? Czy jednak zmienili zdanie? Co zmieniło się w ich gminie i w ich życiu przez ostatnich 15 lat? O tym wszystkim rozmawiał z nimi Piotr Czaban.