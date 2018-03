To już nie tylko polityczne dyskusje o praworządności w Polsce. Po raz pierwszy sąd innego państwa wstrzymał ekstradycję polskiego obywatela, bo ma wątpliwości czy sądy w Polsce są niezależne. Irlandia chce, by rozstrzygnął to Europejski Trybunał Sprawiedliwości a Cyprian Jopek sprawdza, jakie mogą być tego skutki.