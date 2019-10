Video: tvn24

Droga głosu. Od lokalu do zaplombowanego worka

29.10 | Jak wygląda liczenie głosów w komisji wyborczej, czy jest możliwe fałszerstwo? Reporterka "Czarno na białym" pojechała w okolice Koszalina do jednego z tych okręgów, których dotyczy protest PiS i sprawdziła, co dzieje się z "oddanym głosem" od momentu jego wrzucenia do urny do zaplombowania worków ze wszystkimi głosami. Rozmawiała o tym między innymi z ludźmi, których do komisji zgłosił komitet wyborczy obecnej władzy.

