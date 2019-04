Czysta chemia. Oto, co jemy

Pokażemy to, co jemy. I to, na co często w ogóle nie zwracamy uwagi, czyli różne oznaczenia na opakowaniach. To często czysta chemia dodawana do jedzenia i napojów, po to żeby ładniej wyglądały i lepiej smakowały. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że różnego rodzaju ulepszacze jemy kilogramami, ale producenci żywności odpowiadają - raport NIK jest nierzetelny. Igor Sokołowski sprawdził więc jakie są fakty.