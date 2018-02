Czas to zdrowie

Czekanie, czyli rzeczywistość polskiego pacjenta. Na przykład 18 lat oczekiwania na operację, czy 11 lat w kolejce do specjalisty. I to nie żadne legendy. Magdalena Gwóźdź o takich terminach usłyszała realizując materiał o kolejkach do lekarzy w Polsce. Jak się okazało, o coraz dłuższych z roku na rok kolejkach. Powód to głównie braki kadrowe, a efekt terminy wizyt, w które momentami trudno uwierzyć.