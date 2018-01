Rząd PiS w poważnym sporze z Brukselą zaczyna właśnie ważne negocjacje w sprawie tego, ile pieniędzy Polska dostanie z Unii Europejskiej w najbliższych latach. Przykręcenia unijnego kurka najbardziej mogą obawiać się rolnicy, którzy dotąd najwięcej korzystali na wejściu do Unii. W sumie na polską wieś trafiło blisko 200 miliardów złotych, z czego ponad połowa bezpośrednio do kieszeni rolników. Jak oceniają relacje rządu PiS z Brukselą i co dla polskiej wsi oznaczałby Polexit?