Znów w opozycji

Antoni Pikul, który staruje z list Koalicji Obywatelskiej na Podkarpaciu, czyli w bastionie PiS. Działacz pierwszej Solidarności znowu w opozycji do władzy - teraz władzy, której twarzą jest ścigający go za komuny prokurator Piotrowicz. Czy dlatego właśnie wchodzi do polityki? O to Antoniego Pikula zapytał Dariusz Kubik.