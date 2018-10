Zamęt w twierdzy

Video: tvn24

Znane nazwiska

18.10 | Nowe twarze w polityce - swoich sił w wyborach samorządowych chce spróbować wielu bliskich znanych już polityków. Czy znane nazwisko rzeczywiście pomaga w takiej wyborczej walce - o to Magdalena Gwóźdź zapytała dwie kandydatki z Warszawy, do rady dzielnicy Dominikę Kalisz - żonę byłego posła i ministra oraz kandydatkę do sejmiku mazowieckiego Irminę Ochenkowską - partnerkę obecnego posła i kandydata na prezydenta stolicy.

