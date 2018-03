Magia ośmiotysięczników i ten, na którym panują najtrudniejsze warunki, w jakich przebywał człowiek. Góry wciąż jeszcze nie udało się zdobyć zimą, ale już sama droga na szczyt K2 jest nie lada wyzwaniem... dla zawodowych wspinaczy, a co dopiero dla amatorów. U nas w programie jedni i drudzy o tym, co dzieje się z człowiekiem na wysokości kilku tysięcy metrów powyżej poziomu, na którym żyjemy na co dzień. Ci amatorzy - to reporter i operator "Faktów" TVN, którzy w ostatnich tygodniach relacjonowali dla Państwa próbę zdobycia niezdobytego dotąd zimą ośmiotysięcznika. Mogłoby się wydawać - relacja jakich wiele - a jednak wyjątkowo trudna i śmiertelnie niebezpieczna, o czym przekonali się Robert Jałocha i Maciej Siemaszko, z którymi po powrocie do kraju rozmawiała Magdalena Raczkowska-Kazek.