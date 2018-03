Czarno na białym. Trudna historia Brygady Świętokrzyskiej

Video: tvn24

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych według narodowców

02.03 | Żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, których historia wzbudza kontrowersje, noszą na sztandarach ci, którzy oddają hołd Żołnierzom Wyklętym podczas publicznych marszów. Nieśli także w Warszawie, gdzie marsz narodowców próbowali blokować między innymi działacze Obywateli RP i Strajku Kobiet. Interweniowała policja - efekt to mandaty i wnioski do sądów o ukaranie osób zakłócających marsz Obozu Narodowo-Radykalnego. Podobny marsz narodowców i protesty odbyły się ostatnio w Hajnówce. I to miejsce jest ważnym symbolem, bo w tym samym czasie gdy narodowcy krzyczą "Bury nasz bohater", mieszkańcy modlą się za zamordowanych przez jego oddział - w tym kobiety i dzieci.

