Tablica Brejzy

Video: tvn24

Buntu nie będzie

07.05 | Po aferze z nagrodami dla rządu, to samorząd czekają teraz cięcia pensji. Jeden z krytycznych wobec PiS prezydentów miast napisał dosadnie w liście do prezesa Kaczyńskiego, co o tym myśli. Pytamy o to samo samorządowców Prawa i Sprawiedliwości. Ci, z którymi rozmawiał nasz reporter, nie widzą problemu albo może nie chcą o tym mówić. Chętnie wymieniają swoje sukcesy i odznaczania za lokalne zasługi. Dlaczego mimo to godzą się z obniżką wynagrodzenia?

